Bortoli muda sessões para as 18h e planeja atender público pela manhã

Reprodução Para Ademir Bortoli, presidente da Câmara de Sinop, novo horário pega pessoas saindo do trabalho e poderão participar mais dos trabalhos

Com apenas quatro dias de mandato o novo presidente da Câmara de Vereadores de Sinop, Ademir Bortoli (PMDB), mudou o horário das sessões ordinárias e deverá fazer alterações no horário de atendimento da Casa.

Antes realizadas às 17h, a partir deste ano as sessões serão às 18h e, segundo o parlamentar, essa mudança é para que a população possa ter uma participação mais ativa junto ao poder Legislativo. “Nesse novo horário as pessoas estão saindo do trabalho e podem ter essa oportunidade de participar mais”.

As sessões serão mantidas às segundas-feiras, porém devido às questões regimentais, a primeira em que presidirá será no dia 2 de fevereiro, uma quinta-feira.

Atendimento

Bortoli pretende mudar também o horário de atendimento ao público, hoje eles acontecem das 12h às 18h, entretanto pode passar para o período da manhã, bem como a prefeitura, mas isso será feito com o aval dos funcionários que precisam de um tempo para se adaptarem. “Nós conversamos com todos para fazer a mudança, mas eles precisam se acostumar com a ideia e por enquanto continuaremos na parte da tarde” explicou. A Câmara volta do recesso no dia 16 de janeiro.