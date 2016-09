Botelho afirma que falta de quórum é comum, mas não atrapalha votações

JLSiqueira/ALMT Deputado recebe R$ 30 mil mês e R$ 65 mil de verba indenizatória, participando ou não das sessões

A frase “por falta de quórum, a sessão está encerrada”, foi repetida diversas vezes no plenário das deliberações da Assembleia ao longo deste ano. Alguns exemplos ocorreram nas sessões realizadas em 13 de janeiro, 25 de maio, 15 de junho e 6 de agosto. No entanto, o presidente eleito da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (PSB), declarou que a falta dos deputados nas sessões não interfere no trabalho da Casa.

“Teve falta de quórum, mas também não teve falta de aprovação de matérias. Sempre quando teve aprovação de matérias importantes, os deputados estavam lá para aprovar”, pondera o presidente eleito.

No período eleitoral, a Mesa Diretora decidiu concentrar três sessões semanais em toda quarta. Logo no primeiro dia da mudança, as sessões foram esvaziadas. O presidente Guilherme Maluf (PSDB) chegou a contar 8 dos 24 deputados em plenário. Ou seja, encerrou a sessão por falta de quórum.

Cada deputado recebe cerca de R$ 30 mil mensais e mais R$ 65 mil a título de verba indenizatória, independente de participarem ou não das sessões. “Os deputados, às vezes, não estão nas sessões, mas estão nas comissões. O importante é que as comissões funcionem. A sessão é uma finalização de algo que já foi amplamente discutido. Não vejo que isso atrapalhe em nada”, finaliza.

Sobre as faltas de quórum registradas nas sessões concentradas de quarta, Maluf apontou para um possível corte de ponto dos deputados, como forma de chamar atenção para o problema. Ele também comentou que é comum ocorrer uma desaceleração dos trabalhos no parlamento em época de eleições municipais.

“Uma sugestão seria cortar o ponto do deputado. Já fizemos essa proposta. Todos os deputados já estão sabendo. Eu vou apurar a lista de freqüência. Quarta tem sessão... Mas em toda legislatura, em época de eleição municipal, acontece uma desaceleração dos trabalhos, mas não uma interrupção”, argumentou o tucano.