Botelho diz que Lei já recebeu 71 emendas, mas não concluiu parecer

O presidente eleito da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (PSB), descartou a possibilidade de redução do duodécimo em 15% conforme a proposta do governo encaminhada através da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO - 2017) que está em tramitação desde o dia 31 de maio nas Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO).

Até o momento, o Projeto já recebeu 79 emendas dos deputados. Segundo Botelho, o Legislativo "já deu a sua contribuição ao governo Taques". "Acho que para a Assembleia não haverá redução, porque já demos a nossa parcela de contribuição. Houve um aumento considerável [em relação à LDO de 2016] ao Tribunal de Justiça e Ministério Público. Para a Assembleia só teve um aumento de 4%. No entanto, o Legislativo está assumindo o pagamento dos inativos, que consome 20% do nosso duodécimo. Esse valor era pago pelo Executivo, como o FAP [Fundo de Assistência Parlamentar] e os aposentados. Então, já estamos dando uma grande contribuição ao governo", disse Botelho em entrevista ao RDTV.

O deputado também confirmou que, na votação da LDO haverá polêmicas, devido aos cortes e redução de gastos que o Executivo terá que fazer. "Estamos em momento de crise, vivendo dias difíceis. Então, temos que enfrentar juntos. Todos os Poderes, junto com o governo para superar isso. Com certeza haverá redução de gastos, cortes e isso sempre gera polêmica. Mas vamos ter que enfrentar essas polêmicas", analisou.

A principal polêmica da LDO do ano que vem é a proposta de redução em 15% dos repasses aos demais poderes (TJMT, MPE, AL, TCE e Defensoria Pública). Alguns Poderes estão estudando a proposta do governo. O presidente da AL, deputado Guilherme Maluf (PSDB) defende o congelamento dos valores do duodécimo para 2017.

"Defendo o congelamento do duodécimo, ou seja, aumento zero para o ano que vem. Porque ficaria de bom tamanho. Dei essa sugestão aos demais Poderes, eles ficaram de analisar e fazer os cálculos que cada Poder tem, para ver se vamos ou não apresentar essa contraproposta juntos ao governo", disse Maluf.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2017 deve ser aprovada pelo Plenário antes da data limite de 30 de setembro (conforme a legislação estabelece) para que o governo remeta ao Parlamento a Lei Orçamentária Anual – LOA/2017. A LDO para o ano que vem prevê uma receita total de R$ 17,5 bilhões.