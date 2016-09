Botelho nega puxadinho no governo e afirma que deputados não roubam

Gilberto Leite Eduardo Botelho foi eleito presidente da Mesa Diretora biênio 2017/2019 com 21 votos nesta 5ª

Eleito presidente da Assembleia para o biênio 2017/2019 com 21 dos 24 votos possíveis, o deputado estadual Eduardo Botelho afirma que pretende construir relação harmoniosa com os Poderes e rebate a oposição, negando que o Legislativo seja “puxadinho” do Palácio Paiaguás. Além disso, mandou um recado para o Tribunal de Justiça e os órgãos fiscalizadores, como Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“Vamos construir a harmonia entre os Poderes. Não tratem essa Casa como tendo bandidos aqui dentro. São 24 deputados, que receberam milhares de votos cada um. Vamos nos tratar harmoniosamente, nos respeitando e pensando no bem de Mato Grosso”, declarou Botelho logo após a votação realizada na manhã desta quinta (1º).

Sobre a autonomia da Assembleia frente ao Executivo, Botelho lembra que todos os projetos de lei receberam emendas e foram amplamente debatidos pelos parlamentares. Como exemplo, cita a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o novo Fethab aprovados no último período. “A Assembleia não é puxadinho. Nunca houve tantas emendas nos projetos que foram enviados pelo governo. Se fosse puxadinho, não aceitaríamos emendas. Comigo na presidência, o governo terá um parceiro, mas precisa ouvir a Casa e os deputados”.

Botelho também rechaça a acusação dos oposicionistas de que a chapa que lidera foi articulada pelo Palácio Paiaguás. Segundo ele, o projeto de presidir o Legislativo começou em 2014 e não foi concretizado porque, à época, acabou aceitando a primeira-vice-presidência na composição que teve Guilherme Maluf (PSDB) como presidente e Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), na primeira-secretaria.

Apesar de dizer que projetava o consenso, Botelho agradece os 21 votos que recebeu para presidir a Assembleia. O socialista ainda faz questão de dizer que compreende porque Zeca Viana (PDT), Janaina Riva (PMDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) preferiram votar contra e garantiu que não existirá nenhum tipo de retaliação.

Com a posse marcada para fevereiro de 2017, Botelho garante que não existirá nenhuma interferência na gestão de Maluf e Nininho. “Não vou interferir nem tirar liberdade do presidente Maluf. Sei meu lugar e não vou extrapolar função. Não terá dois presidentes. Sobre os projetos em andamento, só vou opinar a partir de fevereiro de 2017”, conclui.