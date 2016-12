Câmara aprova contas de governo de Juarez referentes ao exercício 2015

Rdnews TCE recomendou que Legislativo determine ao chefe do Poder Executivo, Juarez Costa, que não nomeie servidores públicos, enquanto Município estiver acima do limite da LRF de gasto com pessoal

As contas de governo referente ao exercício financeiro de 2015 do prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB), foram aprovadas, por maioria, pelos vereadores em sessão extraordinária realizada nessa quarta (21). O único que votou contrário a aprovação dos balancetes foi o vereador de oposição Fernando Assunção (PSDB).

Conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), o Município aplicou 78% na valorização e remuneração da educação básica e 31% nos serviços públicos de saúde. No Indicador de Gestão Fiscal, Sinop obteve classificação A, como “gestão excelente”.

Ao final, a Corte de contas recomendou que o Legislativo determine ao chefe do Poder Executivo que se abstenha de nomear servidores públicos, enquanto o Município estiver acima do limite prudencial para gastos com pessoal.

Além disso, recomendou que sejam adotadas políticas públicas visando mudanças positivas na redução da taxa de abandono nas escolas municipais, melhoras nas taxas de detecção de hanseníase, taxas de incidência de dengue e tuberculose, taxas de mortalidade neonatal precoce e infantil, entre outros indicadores.