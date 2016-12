Câmara aprova corte de 240 cargos comissionados para contemplar LRF

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Câmara, Haroldo Kuzai, em novembro, solicitou ao Executivo ajuda financeira de R$ 630 mil para evitar que Legislativo feche contas do exercício 2016 no vermelho; Cuiabá-Prev é o problema

Os vereadores por Cuiabá aprovaram a extinção de 240 cargos comissionados da Câmara. Com isso, não há possibilidades de nomeação durante esse período até a próxima legislatura em fevereiro. Até lá, o Legislativo funcionará com sete secretários e 21 cargos DAS, além dos 97 servidores efetivos.

Em dezembro, a Câmara já havia demitido 389 comissionados para respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), fixada em 70% do gasto com folha salarial. A demissão em massa fez com que a despesa caísse de 72% para 69% do duodécimo.

O presidente da Câmara Haroldo Kuzai (Solidariedade), em novembro, solicitou ao Executivo ajuda financeira de R$ 630 mil para evitar que feche as contas do exercício 2016 no vermelho.

A origem do problema, de acordo com a Mesa Diretora, é que o Cuiabá-Prev mudou o regime de cobrança em maio deste ano. Com isso, a contribuição da Câmara foi elevada de R$ 60 mil para R$ 210 mil mensais e gerou desequilíbrio nas contas.

Em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pela Câmara, os vereadores aprovaram o aumento salarial para a próxima legislatura. De R$ 15 mil, os parlamentares passarão a receber R$ 18,9 mil a partir de janeiro. O duodécimo na próxima legislatura será de R$ 42,6 milhões.