Câmara aprova LOA 2017 com queda prevista de R$ 30 mi no orçamento

Sem emendas, a Câmara de Cuiabá aprovou a Lei Orçamentária Anual de 2017 nesta terça (20), por unanimidade. Conforme prevê a legislação, a mensagem passou por duas votações.

O orçamento prevê uma queda de aproximadamente R$ 30 milhões em relação a este ano, principal tema discutido na sessão. Apesar do recuo, a LOA continuará priorizando as áreas de saúde e educação. A Receita Líquida Total estimada para 2017 é de R$ 2,25 bilhões.

Deste montante, R$ 752 milhões serão encaminhados à Secretaria de Saúde e R$ 450 milhões à Secretaria de Educação. Neste ano, a LOA trouxe um repasse de R$ 780 milhões para a saúde e R$ 480 para educação.

A redução nos valores em relação a 2016 se deve à perspectiva de queda na arrecadação em decorrência da crise financeira que assola o país desde o início do ano passado.

Emendas

Para aprovação da LOA, foram realizadas duas sessões extraordinárias, tendo em vista que o projeto deve ser apreciado em pauta única.

No total, seis emendas foram apresentadas. No entanto, elas não passaram pelo crivo do plenário. Após um apelo do líder do governo na Casa de Leis, vereador Domingos Sávio (PSD), a maioria dos parlamentares optou por não mexer na peça orçamentária devido À transição de governo do prefeito Mauro Mendes (PSB), para o prefeito diplomado, Emanuel Pinheiro (PMDB) que ocorre neste final de ano. (Com Assessoria)

