Câmara aumenta salário de prefeito em 77% e passa a ganhar R$ 26,2 mil

Arquivo Prefeito de Alta Floresta Asiel Bezerra (PMDB) tem salário aumentado em 77%

Por 8 votos a 3, a Câmara de Alta Floresta aprovou, na última sexta (23), o reajuste do salário do prefeito Asiel Bezerra (PMDB), de R$ 14,8 mil para R$ 26,2 mil, o acréscimo equivale a 77%. Na ocasião, também foi aprovado o reajuste da remuneração dos cargos de vice-prefeito de R$ 7,4 mil para R$ 8,7 mil, ou seja 17,5%, e de secretários de R$ 4,9 mil também para R$ 8,7 mil, 77,5%. O aumento passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2017. Como Asiel foi reeleito, será atendido pela correção.

Ao , o vereador Silvino Carlos Pires, o Dida (PPS), que votou contra o aumento, explicou que os subsídios em questão não tinham alteração desde 2008, de modo que o reajuste corrigiu essa defasagem. “O prefeito argumentou que tinha que ser corrigido porque o salário dos médicos tem relação com salário do prefeito e seria uma forma de atraí-los. O teto dos médicos é o subsídio de prefeito, mas no passado nós já aprovamos verba indenizatória dos médicos justamente para incorporar no salário”, pondera.

O parlamentar ressalta que Asiel enviou um projeto de reforma administrativa ao Legislativo, na qual propôs a redução de 14 secretárias para apenas 6, para passar a valer em 2017. “Reduziu as secretarias e cargos, alegando que isso vai gerar economia, mas criou sub-secretarias. No final, fica elas por elas”, argumenta o vereador.

Dida conta que houve um pequeno protesto na sessão em que o reajuste foi votado. Cerca de 30 pessoas se manifestaram contra a alteração, enquanto aproximadamente outras 30 apoiaram a medida. Além de Dida, também votaram contra os parlamentares Elisa Gomes (PDT) e Rogério Colicchio (PT). A favor, votaram Bernardo Patrício dos Santos (Solidariedade), Charles Miranda (PR), Emerson Sais (PMDB), José Eloi (PMDB), Olsen Dias, o Tuti (PSDB), Paulo César Chardulo, o Jiló (Pros), Reinaldo de Souza, o Lau (PSD) e Valdecir José dos Santos, o Mendonça (PSC).

Apesar de no projeto constar que o atual salário do prefeito é de R$ 14,8 mil, o Portal da Transparência da prefeitura informa que Asiel recebe R$ 17,7 mil bruto.

Outras alterações

O Projeto de Lei também estabeleceu que os subsídios em questão serão atualizados por revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices, juntamente com a remuneração dos servidores públicos municipais, respeitados os limites constitucionais e legais na data base fixada por Lei própria. Ou seja, prefeito, vice e secretários terão aumento todo ano.

O ligou para o prefeito, contudo, as chamadas foram encaminhadas para a caixa de mensagem. Ligou ainda para os telefones fixos da prefeitura, mas as chamadas não foram atendidas.