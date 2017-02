Câmara cria comissões e define 29 indicações na administração pública

Os parlamentares da Câmara de Sinop, em sessão ordinária realizada nesta segunda (20), aprovaram 29 indicações e a criação de três comissões, além de alguns requerimentos. A primeira é para a tramitação de informações e procedimentos da Usina Hidrelétrica (UHE) do município.

Mesmo com a responsabilidade do governo do Estado, o presidente da Casa, Ademir Bortoli (PMDB), também criou uma comissão para que os problemas do Hospital Regional sejam acompanhados de perto e possam ser cobrados os devidos recursos e emendas do governador Pedro Taques (PSDB).

Uma terceira comissão para acompanhar a Regularização Fundiária Urbana (RFU) na cidade também foi criada. O projeto de lei nº 003/2017, que dispõe do mesmo tema, foi encaminhado aos representantes da Comissão de Justiça e Redação e de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

“Nós nomeamos os novos vereadores para que os trabalhos continuem. As comissões estarão buscando informações que poderão auxiliar tanto o Poder Judiciário quanto o Legislativo e o Executivo”, disse Bortoli.

Durante a plenária, os vereadores discutiram sobre o problema dos vendedores ambulantes. Eles mencionaram a criação de um espaço específico para esses trabalhadores. Na semana passada, o Ministério Público Estadual (MPE) notificou a prefeitura de Sinop para que tomasse as medidas cabíveis em relação aos ambulantes irregulares. O prazo estipulado pelo MPE para que se inicie a fiscalização foi de 30 dias.

Os vereadores querem providências do Executivo sobre o assunto. Eles argumentaram que o maior problema é a falta de fiscalização, visto que vendedores de outros municípios chegam em Sinop e levam embora o dinheiro que deveria movimentar a economia local, ou seja, que deve ser aplicado lá.

A polêmica sobre a extinção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados (Ager) voltou à bancada. Todos os parlamentares aprovaram a indicação de autoria da mesa e, de acordo com Bortoli, cabe à prefeita analisar e verificar a possibilidade de acabar com a autarquia. “A prefeita vai buscar os meios legais da extinção ou não da Ager. Nós solicitamos, pois não temos o poder de fazer a extinção de um órgão público criado pelo Executivo. Mesmo sendo votado aqui, fica a cargo da prefeitura tomar essa decisão”, explicou.

Não haverá sessão na Câmara na próxima semana devido ao recesso de carnaval. Os parlamentares retomam os trabalhos somente no dia seis de março.