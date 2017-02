Câmara dá 24h para Pátio corrigir texto da lei de terceirização da Saúde

Ronaldo Teixeira Presidente da Câmara, vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB) diz que quer respeito à redação original da lei

O prefeito Zé do Pátio (Solidariedade) tem um prazo de 24 h para modificar a lei 9.137 publicada em Diário Oficial do Município com texto diferente daquele aprovado na Câmara de Vereadores. A Mesa Diretora se reuniu nesta terça (7) e encaminhou um memorando ao prefeito no qual solicita o respeito ao texto original da lei.

No memorando, o Legislativo alega que não foi respeitado quanto à impossibilidade de se firmar convênio com o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso para contratação de mão de obra na Saúde por um período superior a 90 dias.

O impasse entre Legislativo e Executivo teve início depois que Pátio publicou no Diário Oficial a lei que dispõe sobre a contratação do consórcio com prazo diferente daquele definido em emenda do vereador Thiago Muniz (PPS), que havia sido aprovada com 17 votos favoráveis.

Em vez de constar na lei um convênio de 90 dias, sem possibilidade de prorrogação, como estava na emenda, Pátio sancionou e publicou a lei com período de 90 dias, prorrogáveis por igual período.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), o projeto de lei foi amplamente discutido, foi emendado, o prefeito vetou a emenda e, na mesma sessão, acabou retirando o veto. “O que queremos é o respeito ao Legislativo, à redação original da lei, tal como foi votada”, disse.

A intenção de Pátio, no convênio com o consórcio era terceirizar a mão de obra da Saúde, por um período de dois anos, prorrogável por mais dois. A oposição, com alguns vereadores da base se uniram para aprovar uma emenda ao projeto, restringindo o tempo para apenas 90 dias, período que se entendeu suficiente para a convocação dos aprovados no concurso público de 2016 para a área de Saúde.