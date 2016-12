Câmara de Cuiabá aprova decreto e PL para regularizar pagamento de VI

Íntegra do decreto legislativo para estipular regras sobre a verba indizatória

A Câmara de Cuiabá aprovou ontem (13), um Projeto de Lei (PL) e um decreto legislativo que regulamentaria o pagamento da verba indenizatória dos parlamentares da Capital.

Diante disso, a Mesa Diretora, por meio da aprovação do PL, acrescentou o §3ª no artigo 2º da na Lei nº 5.826 de 2014, que trata sobre o assunto. A mensagem foi elaborada com base em orientações do Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas, seguindo o modelo de prestação de contas da Assembleia.

A aprovação se deu após decisão judicial que reduziu o valor do beneficio e determinou que o uso da regalia fosse justificado pelos vereadores por meio de prestação de contas.

Com isso, o valor da verba indenizatória, que antes correspondia a R$ 25 mil, caiu para R$ R$ 9,1 mil, ou seja, 60% da remuneração. O não conseguiu ter acesso ao PL na Câmara para apresentar mais detalhes.

O decreto apenas regulamenta a forma de pagamento do benefício e, na prestação de contas, diz somente que o parlamentar será responsabilizado pelas informações que vier a apresentar.

“O projeto e o decreto marca o fim de um imbróglio vivido por esta Casa. Vale ressaltar que não se trata de aumento da verba e sim de sua regulamentação”, pontua o presidente do Parlamento Municipal, vereador Haroldo Kuzai (Solidariedade). (Com Assessoria)