Câmara de VG aprova aumento de R$ 800 na remuneração dos secretários

Vereadores por VG em sessão plenária para aumento do salário de secretários

Os vereadores por Várzea Grande aprovaram na quarta (14) projeto de lei que concede recomposição de salário para secretários e subsecretários do município, a pedido da prefeitura. Foram 17 vereadores favoráveis à aprovação, e dois contrários.

O salário de secretário que é de R$ 9,2 mil passará para R$ 10 mil, equivalente a 8,6%, mais a verba indenizatória de R$ 5 mil, e o dos subsecretários que recebem R$ 3,5 mil sobe para R$ 4,5 mil, acréscimento de 28,5%, mais verba indenizatória de R$ 3 mil.

Em defesa da aprovação do reajuste, o vereador Pedro Paulo Tolares, o Pedrinho (DEM), afirmou que a proposta é constitucional, já que desde 2010 os servidores comissionados estão sem uma adequação salarial. “Na realidade essa é apenas uma correção que a prefeita Lucimar se preocupou em conceder, até porque, existe uma grande defasagem salarial desde 2010. Lembrando que esse projeto por nós aprovado só será implantado a partir de 2017”, explicou Tolares.

Contrária a propositura, a vereadora Miriam Pinheiro (PMB) classificou como vergonhoso o aumento, e lamentou ser voto vencido na plenária. “Infelizmente o nosso voto será vencido mais uma vez, votar por aumento salarial somente para cargos de DGAs (comissionados) neste momento de crise em nosso país é uma pouca-vergonha. Nossos servidores desta casa não terão aumento e muitos outros trabalhadores do município também não terão”, lamentou Miriam se referindo a reivindicação dos servidores da educação que protestavam no auditório por recomposição salarial da classe.

Indignado, o vereador Fabio Saad (PTC) usou a tribuna para questionar a atuação do Ministério Público diante do aumento. “Infelizmente a Justiça destes país não funciona. Isso é um recado para o Ministério Público, a Justiça de Várzea Grande é para os desfavorecidos, aqui o aumento é de mais de 10% no salário dos comissionados. É aumento salarial para apadrinhados político. Eu até acredito que esse reajuste possa ser constitucional, mas que no momento em que vive o país, isso é no mínimo imoral”, exaltou Saad. (Com Assessoria)