Câmara decide manter mandato de vereador condenado em 2ª instância

Assessoria Juary diz que perdeu prazo para entrar com recurso no STJ por não ter sido citado sobre a sentença

O presidente da Câmara de Rondonópolis, vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), e o procurador geral da Câmara, Kadmo Martins Ferreira Lima, anunciaram nesta segunda (20), durante entrevista coletiva, que será mantido o mandato do vereador Juary Miranda (Solidariedade).

O mandato de Juary, que é líder do prefeito Zé do Pátio (SD) na Câmara, poderia ser cassado após pedido feito pelo suplente do mesmo partido Júnior Mendonça, em função de uma condenação em segunda instância por improbidade administrativa.

Juary foi condenado pelo Tribunal de Justiça por improbidade supostamente cometida quando foi presidente da Câmara de Vereadores em 1999. Como o vereador não recorreu da sentença, que o levou a perda dos direitos políticos por três anos ao Superior Tribunal de Justiça (STF), seu suplente entrou com requerimento na Câmara alegando que a sentença de Juary havia tramitado em julgado e que pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara ele deveria ter o mandato cassado.

O procurador geral analisou o processo por 15 dias e explicou que chegou a conclusão que embora Juary não tenha recorrido, os demais integrantes da ação entraram com recurso no STJ, o que também beneficia Juary de acordo com o artigo 1.005 do Código do Processo Civil. “Isso quer dizer que o processo do vereador não teve trânsito em julgado, porque os demais integrantes da ação recorreram”, destacou.

Lei Orgânica

O presidente da Câmara ressaltou ainda, que não estando a ação contra Juary em trânsito em julgado, a manutenção de seu cargo não fere em nada a Lei Orgânica do Município e nem o Regimento Interno da Câmara. “Ele está em com seus direitos políticos garantidos, teve a candidatura homologada e foi diplomado”, acrescentou.

Juary explicou que perdeu o prazo para entrar com o recurso no STJ por não ter sido citado sobre a sentença, porém alegou que estava tranquilo, pois sabia que podia ser beneficiado em face do recurso impetrado pelos demais envolvidos na ação. Além disso, o vereador disse que apesar da perda dos direitos políticos por três anos, na sentença não houve dano ao erário e nem enriquecimento ilícito.

Juary Miranda foi o quarto vereador mais bem votado nas últimas eleições com 1.877 votos.