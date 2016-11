Câmara demitirá 400 comissionados e vai trabalhar só com 97 efetivos

Gilberto Leite/Rdnews Haroldo Kuzai, presidente da Câmara de Cuiabá, solicitou aporte de R$ 630 mil ao Executivo

A Câmara de Cuiabá vai demitir cerca de 400 servidores comissionados, em 1° de dezembro. Isso porque o Parlamento municipal já ultrapassou o limite de gastos com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), fixado em 70%.

O primeiro-secretário da Mesa Diretora, Chico 2000 (PR), confirmou a informação, destacando que no próximo mês a Câmara vai trabalhar com os 97 servidores efetivos. “Cerca de 400 servidores comissionados serão exonerados. Ocorre que a Câmara ultrapassou o limite de 70% de gasto com pessoal previsto na LRF. Com a demissão dos comissionados, vamos chegar a 69,7%”, explana o republicano.

Chico 2000 pondera que o Legislativo não está no vermelho, o que acaba sendo contraditório, dado que, no início do mês, o presidente da Câmara, vereador Haroldo Kuzai (Solidariedade), solicitou ao Executivo ajuda financeira de R$ 630 mil para evitar que feche as contas do exercício 2016 no vermelho. A origem do problema, de acordo com a Mesa Diretora, é que o Cuiabá-Prev mudou o regime de cobrança em maio deste ano. Com isso, a contribuição da Câmara foi elevada de R$ 60 mil para R$ 210 mil mensais e gerou desequilíbrio nas contas.

Para não ter problemas com a LRF, Haroldo propôs que a Prefeitura assuma o pagamento dos R$ 210 mil referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro. Se Mauro aceitar fazer o aporte, a Câmara poderá fechar o exercício deste ano gastando 69% do orçamento com pessoal. Caso contrário, o índice chegará a 72% e poderá acarretar problemas ao vereador, que sequer disputou a reeleição.

Câmara pede R$ 630 mil para sair do vermelho; leis devem ser aprovadas

Questionado sobre se novos comissionados serão contratos em janeiro, Chico 2000, limita-se a dizer que “a próxima Mesa Diretora da Casa vai definir o critério. A nova mesa dará uma nova condução.”, finaliza.