Câmara foi sensata ao arquivar ação e esperar julgamento, diz Chico 2000

Ednei Rosa Chico 2000 será julgado na Justiça e, se condenado, haverá ação na Câmara

O vereador por Cuiabá Chico 2000 (PR), acusado de ter supostamente abusado de sua enteada de 11 anos, se diz satisfeito com a decisão da Câmara de Cuiabá que arquivou processos de cassação contra o parlamentar na última quinta (16).

“A Câmara foi sensata. Ela obedeceu ao que estabelece o artigo 20 da lei orgânica de Cuiabá, que fala que nesse tipo de crime aguarda-se a decisão judicial, uma sentença transita e julgada, onde efetivamente o acusado poderá exercer seu direito contraditório”, disse o vereador ao , nesta terça (21).

Nesta linha, ele sugere que a Comissão de Ética do Legislativo municipal teria dificuldades para tratar do fato, uma vez que o caso transcorre em segredo de justiça. “A comissão não teria condições de acompanhar de perto as investigações. Supomos que a Câmara entenda que ela deva instaurar o processo e vai para o plenário e eu seja cassado, mas a justiça na conclusão do processo me absolve, como é que se repararia esse dano?”, indaga.

O vereador, na mesma linha, explica que não saberia como consertar o dano se fosse ao contrário. “A Câmara julga e absolve, mas a justiça condena. Como que a Câmara repararia?”

O inquérito sobre o caso não foi concluído. “Está em fase de investigação. Ainda procuram outras pessoas. Quer dizer, não existe ainda elementos efetivos que subsidie qualquer julgamento neste caso”, disse.

Imagem suja

Apesar do arquivamento, um estrago irreparável ronda a imagem do vereador, que inclusive foi preso dias depois da denúncia de abuso sexual, em 6 de dezembro, mas dias depois, foi solto. Dois pedidos de cassação do mandato de Chico 2000 – um partiu da ONG Moral e o outro de uma associação que defende os direitos da infância e juventude - foram enviados à Câmara.

Sobre isso, Chico compara sua honra a um travesseiro de pena rasgado e jogado pelos ares. "As penas voaram e esse travesseiro que representa minha honra nunca mais será montado com as mesmas penas. Eu aguardo a decisão judicial e Deus está na frente das minhas ações”, finalizou.

Câmara

Segundo o presidente da Câmara Justino Malheiros (PV), o Legislativo decidiu esperar o desfecho judicial do caso com base no artigo 20 da Lei Orgânica, que diz que o vereador perderá o mandato caso sofra condenação criminal em sentença transitada e julgada. Neste sentido, Justino lembra que, como não houve condenação, o Legislativo decidiu arquivar o processo legislativo contra Chico.

Mário Nadaf (PV), presidente da Comissão de Ética avalia que os vereadores ficariam vulneráveis caso se iniciasse uma investigação contra Chico 2000. “Seria muito precoce a Câmara se antecipar a uma decisão da justiça. O vereador ainda sequer foi ouvido pela justiça”, disse Nadaf.