Câmara implantará novos sistemas de apoio para vereadores de Barra

Francis Amorim De Barra do Garças

Barra Direto Vereador Miguelão, presidente da Câmara de Barra do Garças, destaca os novos investimentos

Os vereadores de Barra do Garças terão neste ano de 2017 novas ferramentas para auxiliar nas atividades parlamentares: o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) e o Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar (SAAP). Os dois sistemas devem entrar em operação ainda no primeiro semestre deste ano.

Segundo o presidente da Casa, vereador Miguel Moreira da Silva, o Miguelão (PSB), a visibilidade dos vereadores em Barra do Garças cresceu muito nos últimos anos e a implantação do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo será uma forma de colocar à disposição da população um novo canal de pesquisa sobre a Câmara e a própria cidade.

“Tenho certeza que a publicidade das ações dos vereadores colaboraram para o alto índice de reeleição dos vereadores nas últimas eleições e, vamos agora, finalizar a implantação desse sistema para dar aos moradores a oportunidade de acompanhar mais de perto o trabalho dos parlamentares, além de ser uma fonte de pesquisa”, ressaltou.

Além do SAPL, outro instrumento que será implantado na Câmara será o Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar, uma espécie de gabinete virtual que oferecerá aos vereadores um conjunto de ferramentas que facilitará o seu dia-a-dia. “Esse sistema permite desde a atividade do vereador com pessoas, grupos e organizações, até a organização de agenda de compromisso e atividades parlamentares. O vereador poderá enviar suas preposições de onde estiver”, destaca Miguelão.

Rádio legislativa

A Rádio Legislativa é outro projeto em andamento que deverá ser implantado ainda nesse semestre. “A Rádio Legislativa será um canal de comunicação de qualidade. Por ser alto o custo de instalação de antena e equipamentos, estamos buscando parcerias para a aquisição dessa aparelhagem”, explica.