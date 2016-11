Câmara nega destituição de cargo de corregedor-geral após denúncia

Reprodução 13 vereadores por VG não acatam pedido de destituição de Eber Soares no cargo de corregedor-geral da secretaria municipal de Defesa Social e Guarda Municipal

Por 13 votos favoráveis o Plenário da Câmara de Várzea Grande decidiu por não acatar denúncia formulada por João Ferreira da Luz, que pedia destituição do cargo de corregedor-geral da secretaria municipal de Defesa Social e Guarda Municipal, ocupado por Eber Milton da Silva Soares. O denunciante acusava que o cargo era ocupado de maneira irregular.

Para dar fé ao pedido de privação de Eber diante da função, João Ferreira conhecido popularmente por Joãozinho, usou de vários artigos contidos na Lei Complementar 4108 de 2015, e na Lei Geral da GM 1322 de 2014.

Em documento Joãozinho alegava que o cargo só poderia ser ocupado por membros efetivos do quadro de carreira do próprio órgão (GM), o que não é o caso de Eber Milton, que além de ser servidor público do município, também atua paralelamente como advogado constituído dos servidores da Guarda, em ações judiciais contra o a própria prefeitura.

João Ferreira cobrou que a Câmara destituísse Eber Milton do cargo de corregedor-geral, entretanto, os vereadores não encontraram consistência na denúncia e rejeitaram o pedido por unanimidade. (Com Assessoria)