Câmara poderá demitir servidores para equilibrar contas do exercício

Gilberto Leite Calistro aguarda levantamento que irá apontar necessidade de enxugamento ou não da folha salarial

Em entrevista na manhã desta terça (29) a uma emissora de TV de Cuiabá, o presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, vereador Jânio Calistro (PSD), informou que poderá haver demissões de servidores comissionados da Casa nas próximas horas.

Calistro explicou que aguarda apenas um levantamento técnico que vem sendo feito por uma equipe da Casa que irá apontar a necessidade de enxugamento ou não da folha salarial. Esse estudo lhe será entregue na manhã desta quarta (30).

De acordo com o presidente, se o estudo apontar a necessidade de enxugamento da máquina para que compromissos futuros sejam honrados, como pagamento de 13º salário e fornecedores, ele não pensará duas vezes em assinar as exonerações. “Claro, o farei com dor no coração, mas tenho que seguir à risca aquilo que manda a lei e assim evitar problemas futuros”, destacou.

O parlamentar se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que dispõe que a Câmara não pode comprometer mais de 70% do seu orçamento com pagamento de pessoal. Hoje o legislativo várzea-grandense gasta RS 650 mil/mês com salários de servidores efetivos, comissionados e com os 21 vereadores. Esse valor gira em torno de 65% do orçamento mensal.

Vale ressaltar, que em outubro houve 14 exonerações sobre os 195 comissionados e 25 servidores efetivos que a Câmara possui. “Se o estudo apontar necessidade de cortes tomaremos essa dura decisão, pois somente assim equilibraremos nossa conta e honraremos com nossos compromissos”, lamentou o presidente. (Com Assessoria)