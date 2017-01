Câmara promete economia superior a R$ 19 milhões nos próximos 4 anos

A Câmara de Cuiabá aprovou uma reforma administrativa que reduz 40% dos cargos comissionado do Legislativo municipal, usando a crise econômica que o Brasil enfrenta como justificativa. Com a aprovação da reforma que extingue 317 cargos, a Câmara pode economizar R$ 400 mil por mês, durante a Legislatura 2017/2020.

A redução dos cargos comissionados, de 798 para 481 fora publicada no Diário de Contas do, que circulou na quarta (11), é respaldada na Lei de número 6.159. De acordo com o texto, os salários destes funcionários estaõ entre R$ 1 mil e R$ 12 mil.

A nova reforma que foi aprovada em 27 de dezembro, implica, ainda , na redução de 12 para 7 secretarias existentes no Parlamento e, limitou, a Mesa Diretora disponibilizar no máximo até 17 servidores comissionados para os gabinetes dos vereadores. Contudo, para o cargo de chefe de gabinete, foi criada a verba indenizatória no valor de R$ 4,2 mil.

O aumento salarial dos vereadores para a próxima legislatura havia sido aprovado em dezembro. De R$ 15 mil, os parlamentares passariam a receber R$ 18,9 mil a partir deste mês. Entretanto, os vereadores pediram ao prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), a devolução do polêmico projeto de lei que aumentava o salário dos próprios vereadores e também do prefeito e do vice, para que o aumento do subsidio seja discutido somente no ano de 2020 com vistas a vigorar a medida para a próxima legislatura (2021/2024).

Conforme informações da Câmara , congelando o salário dos vereadores por mais quatro anos, o Parlamento economizará na legislatura 2017/2020, o valor de R$ 4,7 milhões. Além disso, alega que os vereadores por Cuiabá reduziram a verba indenizatória de R$ 25 mil para R$ 9 mil, e que no ano de 2015, foi extinta Verba de Gabinete, que era no valor de R$ 27 mil. (Com Assessoria)