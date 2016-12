Chico 2000 tem mandado de prisão decretado por estupro de vulnerável

Facebook Policiais procuram o vereador Chico 2000 (PR) para cumprir mandado de prisão preventiva

A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) informa que o vereador por Cuiabá, Chico 2000 (PR), teve o mandado de prisão temporária decretado pela Justiça, pela acusação de estupro de vulnerável.

O parlamentar foi denunciado no íltimo dia 13, pelo estupro da enteada de 11 anos. A ordem de prisão foi decretada no domingo (4). Nesta terça (6), o político foi procurado em sua residência e no local de trabalho, contudo, não foi localizado, sendo portanto considerado foragido.

Na terça passada (29), a Deddica abriu um inquérito policial para apurar a denúncia de abuso sexual feita contra o vereador. A enteada do parlamentar foi ouvida ainda na tarde da segunda (28) pelo delegado Eduardo Botelho, no entanto, o conteúdo do depoimento não pode ser divulgado, por se tratar de uma menor de idade e o caso tramitará em segredo de Justiça.

Até então, Chico 2000 sustentou a negativa das acusações e citou que a garota é “problemática”, além de aventar uma possibilidade de alienação parental no caso.

A jovem de 11 anos foi até a 1ª Delegacia de Polícia do Centro no último sábado (26) e registrou a queixa, dizendo ter sido abusada sexualmente pelo parlamentar durante a festa de aniversário da mãe, ocorrida em outubro.

Em entrevista, o vereador disse ter ficado bastante abalado com a denúncia e relatou ter sido vítima de uma armadilha arquitetada pela família da menor, que o considera um inimigo por ter ajudado a noiva conseguir ganhar a guarda e trazê-la de Canarana para Cuiabá. (Com Assessoria)

