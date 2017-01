Chico Curvo é eleito para presidência da Mesa Diretora da Câmara de VG

Assessoria Chico Curvo é ligado ao grupo da prefeita reeleita, Lucimar Campos (DEM), por isso a democrata não deve enfrentar problemas para conseguir a aprovação de projetos no Legislativo

O vereador Chico Curvo (PSD) foi eleito presidente da Mesa Diretora da Câmara de Várzea Grande. A eleição ocorreu neste domingo, 1º de janeiro, com chapa única.

A chapa de consenso foi construída após intensas negociações que resultaram no recuo do atual gestor do Legislativo, Jânio Calistro (PSD), que estava se articulando pela reeleição.

Chico Curvo é ligado ao grupo da prefeita reeleita, Lucimar Campos (DEM), por isso a democrata não deve enfrentar problemas para conseguir a aprovação de projetos no Legislativo.

Hoje, Lucimar possui ampla base dentro do parlamento, sendo que 16 dos 21 vereadores são da ala governista.

Ordenador de despesas

Na chapa, Rodrigo Coelho (PTB) ficou como vice presidente; Ferrinho (PTdoB) é o segundo vice presidente; o ordenador de despesas será do mesmo partido da prefeita reeleita, Joãozito (DEM), que assume como primeiro secretário, enquanto Ícaro Reveles (PSB) será o segundo secretário.