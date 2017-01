Chico Curvo é presidente da Câmara de VG e fará 8 gabinetes para colegas

Gilberto Leite Chico Curvo é ligado ao grupo da prefeita reeleita, Lucimar Campos (DEM), por isso a democrata não deve enfrentar problemas para conseguir a aprovação de projetos no Legislativo durante 2º mandato

O vereador Chico Curvo (PSD) foi eleito presidente da Mesa Diretora da Câmara de Várzea Grande. A eleição ocorreu neste domingo, 1º de janeiro, com chapa única.

A chapa de consenso foi construída após intensas negociações que resultaram no recuo do atual gestor do Legislativo, Jânio Calistro (PSD), que estava se articulando pela reeleição.

Chico Curvo é ligado ao grupo da prefeita reeleita, Lucimar Campos (DEM), por isso a democrata não deve enfrentar problemas para conseguir a aprovação de projetos no Legislativo.

Hoje, Lucimar possui ampla base dentro do parlamento, sendo que 16 dos 21 vereadores são da ala governista.

Ordenador de despesas

Na chapa, Rodrigo Coelho (PTB) ficou como vice presidente; Ferrinho (PTdoB) é o segundo vice presidente; o ordenador de despesas será do mesmo partido da prefeita reeleita, Joãozito (DEM), que assume como primeiro secretário, enquanto Ícaro Reveles (PSB) será o segundo secretário.

A eleição servirá para o biênio 2017/2018 e a primeira sessão solene da Casa deverá ser realizada no dia 15 de fevereiro. Os votos aconteceram por ordem alfabética.

Unânime

Gilberto Leite Eleição de Chico Curvo é para biênio 2017/2018; 1ª sessão solene deve acontecer em 15 de fevereiro

Os 21 parlamentares votaram pela candidatura do vereador Chico Curvo, pela chapa que foi denominada de "Trabalho e Responsabilidade". Ele disse que a unanimidade aconteceu porque todos, incluindo a população da cidade, conhecem o seu trabalho como político. “Humildemente a sociedade várzea-grandense já me conhece. Não quero ser melhor do que ninguém, não quero aparecer. Eu já tive seis mandatos e para ter seis mandatos você tem que ser flexível, companheiro, amigo, saber tratar as pessoas com dignidade, amor e respeito. Meus colegas reconheceram [isso], não teve esforço nenhum. Todo mundo votou nesse consenso maravilhoso. São pessoas que já conhecem a pessoa e o coração do vereador Chico Curvo”, disse.

Apesar de defender que a diminuição dos abismos entre os mais ricos e mais pobres deve ser o foco do trabalho, Chico disse que deve trabalhar primeiro em um antiga demanda dos próprios parlamentares. “A prioridade primeira é o povo, a sociedade várzea-grandense. Mas, nós vamos trabalhar dentro do legislativo para construir os oito gabinetes que faltam no legislativo de Várzea Grande. Nós vamos construir, que seja bonito, que seja feio, o vereador tem que ter seu gabinete. E nós já estamos trabalhando nessa demanda há mais de 50 dias”.