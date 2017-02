Chico Curvo quer verba indenizatória de 200% sobre salário de vereadores

Gilberto Leite Chico Curvo diz que presidentes dos legislativos têm verba indenizatória superior à dos vereadores

O presidente da Câmara de Várzea Grande, Chico Curvo (PSD), pretende receber verba indenizatória equivalente a 200% do salário pago mensalmente aos vereadores. O Projeto de Lei 06 de 2017, de autoria da Mesa Diretora, deve ser votado na sessão ordinária marcada para 1º de março.

Chico Curvo defende o aumento do subsídio alegando que os presidentes de todas as Casas Legislativas recebem verba indenizatória superior aos demais parlamentares. “Com todo respeito, a missão do presidente é bem maior que a dos outros vereadores. Então, preciso receber um pouco mais para exercer a função com excelência”, declarou em entrevista ao .

Além disso, Chico Curvo admitiu que o Tribunal de Contas já declarou ilegal a verba indenizatória para presidente de Câmara. No entanto, afirma que o Projeto de Lei visa justamente corrigir os erros apontados pelo órgão fiscalizador. “Como serei presidente recebendo somente o salário de vereador, o aumento da verba indenizatória está baseado em parecer da assessoria jurídica e segue a legislação”, concluiu.

Caso seja aprovado, o Projeto de Lei altera o artigo 2º da Lei 3.205 de 2008. O texto apresentado pela Mesa Diretora traz a seguinte redação: “A verba indenizatória do Gabinete da Presidência corresponde a 200% do subsídio mensal de vereador”.

Com isso, Chico Curvo deverá receber mais de R$ 30 mil mensais. Isso porque o subsídio dos vereadores chega a R$ 10 mil e a verba indenizatória para o presidente será de R$ 20 mil.

O vencimento do presidente será superior aos dos demais vereadores em R$ 11 mil. Cada parlamentar ganha R$ 10 mil acrescidos da verba indenizatória de R$ 9 mil.

Para que o benefício recebido por Chico Curvo não seja ainda maior, o Projeto de Lei ainda determina que: “Fica extinta a verba indenizatória do gabinete originário do vereador enquanto no exercício da Presidência”.

