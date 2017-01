Com agenda prévia, vereadores vão a Cuiabá cobrar respostas de Taques

Assessoria Com respaldo do líder do governo na AL, deputado Dilmar Dal Bosco e também do deputado federal Nilson Leitão, será realizada reunião na próxima terça (24), com governador Pedro Taques, em Cuiabá

Com a primeira sessão ordinária marcada para 1º de fevereiro, os vereadores da oposição em Sinop, já fazem levantamento dos problemas enfrentados pelo município para cobrar e fiscalizar o Executivo. Com o respaldo do líder do governo na Assembleia, deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), e também do deputado federal Nilson Leitão (PSDB), será realizada uma reunião na próxima terça (24), com o governador Pedro Taques (PSDB) no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

O principal assunto é a Segurança Pública, que necessita de recursos emergenciais principalmente para o Corpo de Bombeiros que atualmente, opera com uma viatura emprestada do Batalhão de Sorriso, devido ao cancelamento do contrato de manutenção dos veículos em novembro do ano passado. A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), informou que um novo processo de licitação está em fase final e, que uma nova empresa será contratada.

Outro problema está na Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A câmera fria da instituição necessita de reparos urgentes. O vereador Ícaro Severo (PSDB), que durante todo o processo eleitoral defendeu a bandeira da Segurança, garante que irá fiscalizar e cobrar respostas tanto da prefeita Rosana Martinelli (PR), quanto do Governador, que é de seu grupo político. “Nós temos que cobrar, é o nosso trabalho. É essencial para a cidade, nós temos que mudar a realidade de Sinop” disse ao .

A Saúde é um outro assunto que tem destaque entre as lideranças. Desde 1º de dezembro de 2016, os atendimentos no pronto socorro do Hospital Regional de Sinop passaram a ser apenas por encaminhamento da Secretaria de Saúde, ou em caso de acidentes, pelo Corpo de Bombeiros e até mesmo pela equipe que administra a BR-163, a Rota do Oeste.

A implantação de uma policlínica na região do bairro São Cristóvão está prevista e, segundo o vereador Adenilson Rocha (PSDB), a única Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade, é mal localizada e não atende à demanda de Sinop. Disse também que as emendas e recursos oriundos do governo estadual para a realização do projeto já foram discutidos. “Esse foi um pedido de todos nós junto aos deputados Dilmar, Nilson e Baiano. Uma pessoa que mora do outro lado da cidade, se precisar se deslocar até a UPA, vai gastar no mínimo R$ 90 de táxi, isso não pode acontecer”, enfatizou. A previsão é que algumas emendas sejam encaminhadas nos próximos dias.