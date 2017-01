Com discurso humilde, Lafin pede respeito ao povo e lança programa 2ª

Tiago da Luz Prefeito eleito Ari Lafin abraça ex-gestor Dilceu Rossato durante cerimônia de posse em Sorriso

Em votação apertada, o vereador Fábio Gavasso (PSB) foi eleito presidente da Câmara de Sorriso ao obter a preferência de seis parlamentares. O socialista concorreu contra o aliado do prefeito eleito Ari Lafin (PSDB), vereador Acácio Ambrosini (PSC) que ficou com 5 votos. Gavasso já presidia a Mesa Diretora nos últimos dois anos, que agora está composta por Mauricio Gomes (PSB), vice-presidente, Marisa Netto (PTB), primeira secretária e Bruno Delgado (PMB) segundo secretário.

Após a eleição da Mesa, Lafin e o vice, Professor Gerson, foram empossados. Na sequência foi feita a transição simbólica da chave da cidade pelo ex-prefeito Dilceu Rossato (PSB) para o tucano. No discurso de posse, o prefeito reafirmou compromissos em adotar medidas para Sorriso crescer. “Vamos priorizar o programa “Arranca Safra” em parceria com Sindicato Rural. Caso seja necessário, vamos terceirizar maquinário para não perder nenhum grão de soja".

Além disso, destacou o programa Remédio em Casa, que deve ser lançado nesta segunda (2). "Já estamos com moto e entregador. Os remédios serão para os mais necessitados. Já temos várias pessoas cadastradas. Aqueles que ainda não conseguiram podem entrar em contato com a secretaria".

Lafin agradeceu as entidades de classe que o auxiliaram nas escolhas dos secretários, também disse que pretende trabalhar de forma harmônica com a Câmara e que os vereadores devem ajudar trocando ideias com o prefeito. Ressaltou ainda que a fiscalização deve ser feita, sim, e faz parte para que os políticos prestem conta à sociedade

Com um discurso "humilde", o novo prefeito exigiu que todos tratem bem as pessoas que necessitarem de ajuda. Ele destacou também que concorrerá ao cargo de presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde. “Estou colocando meu nome como candidato. É um momento importantíssimo para Sorriso. Busco apoio de todos os prefeitos para que possamos fortalecer o consócio e os 15 municípios da região. Nós precisamos encarar isso para trazer mais qualidade no atendimento no Hospital Regional", concluiu.