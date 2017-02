Com repasse de R$ 23 mi, presidente da Câmara quer projetos e concurso

Ronaldo Teixeira Segundo Rodrigo da Zaeli, comissões deixam de ser burocráticas para exercer dever com a sociedade

Vereador de segundo mandato e primeira vez como presidente da Câmara, o empresário Rodrigo da Zaeli (PSDB), quer desenvolver uma gestão mais dinâmica, instalar novos projetos, aproximar o legislativo da sociedade e preparar um concurso público.

Já em implantação, a escola do Legislativo é um dos projetos especiais do presidente da Câmara. A intenção é a criação de um órgão na própria casa, que auxilie os vereadores e seus assessores sobre as técnicas legislativas, além de prestar assistência jurídica. “Depois, queremos expandir para a comunidade, especialmente, para escolas, com a intenção de que os estudantes aprendam qual o verdadeiro papel do vereador”, diz.

Essa participação da comunidade no Legislativo é ponto chave para o novo presidente da Câmara. Como nas sessões o público geralmente não comparece, a não ser que haja a votação de um projeto que envolva diretamente uma categoria, a ideia é fazer sessões noturnas, variando com as tradicionais que ocorrem às 13h30 das quartas e ainda utilizar espaços comunitários em bairros para a realização de algumas sessões extraordinárias. As sessões também saem das transmissões somente pela TV e vão para a internet.

De acordo com Zaeli, as comissões da Câmara também deixarão de cumprir um papel estritamente burocrático, e passarão a exercer seu dever junto à sociedade. Quanto aos problemas na educação, estará a comissão acompanhando, na saúde, idem, e assim por diante. “É a humanização das comissões”, explica.

Concurso

A Câmara de Rondonópolis tem hoje 42 servidores efetivos e 26 comissionados, além de 147 funcionários de gabinete. A proposta de Zaeli é realizar mais um concurso público para contemplar alguns cargos ainda comissionados para atividades fins como bibliotecário, jornalista, controlador interno e procurador. Para isso, o presidente já está preparando o terreno.

Zaeli diz que é possível fazer isso e muito mais com o duodécimo de R$ 23 milhões anuais, que dá R$ 1,9 milhão mês. “Gerindo bem o dinheiro público é possível melhorar a estrutura da Câmara e inovar”, aponta.

Salários

Para esta legislatura os vereadores optaram em manter os salários congelados. Serão então oito anos – os quatro anteriores e os próximos quatro – de um salário de R$ 10 mil bruto, mais R$ 10 mil de verba indenizatória. Um dos vereadores, subtenente Guinancio (PSDB) abriu mão da verba indenizatória ainda no dia da posse.

A Câmara de Rondonópolis conta com 21 vereadores. Dez fazem parte da base do prefeito Zé do Pátio (SD) e 11 são oposição. Pátio perdeu a Mesa Diretora de última hora, após sua vitória ser dada como certa.