Com Vinícius na equipe de Emanuel, Sodré assume cadeira na Câmara

Ednei Rosa Servidor de carreira do TJMT, Luís Sodré foi presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário

Tomou posse nessa quinta (12), na Câmara de Cuiabá, o suplente de vereador Luís Cláudio de Castro Sodré (PP). O parlamentar obteve 2.489 votos, ficando na suplência de Vinícius Hugueney (PP), que assumiu a pasta da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Vinícius Hugueney, que é filho do ex-vereador Clovito, falecido em 2015, foi nomeado secretário contrariando o próprio discurso do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB). Isso porque o peemedebista reiterou diversas vezes que não pretendia nomear vereadores para o staff.

Servidor de carreira do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Sodré foi presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso (Sinjusmat). Além disso, tem grande envolvimento com projetos da comunidade católica Paróquia São Gonçalo.

“Hoje tenho uma grande preocupação, principalmente com os jovens que estão no sistema sócio educativo. Isso nasceu com o projeto Daí-Me-Almas. Durante nosso mandado, quero conduzir este parlamento à reflexão, principalmente, direcionada aos jovens que saem de um período de reclusão e não tem para onde ir”, explica o progressista.

O Presidente da Câmara, Justino Malheiros (PV), conduziu a solenidade dando boas vindas ao novo vereador. “Sem dúvida, Luis Cláudio vem para somar força e experiência com este parlamento, já tenho acompanhado algumas de suas ações e sabemos que ele está apto a assumir a vaga do vereador Vinícius neste parlamento”, explica.

Já Vinícius Hugueney, que abre a vaga para Luís Cláudio avalizou a entrada do progressista. “Estamos assumindo um novo desafio na certeza que o colega de partido irá executar um mandato de excelência”, afirma.

Além de Justino Malheiros e Vinícius Hugueney, a Mesa foi composta por Dilemário Alencar (PROS), Elizeu Nascimento (PSDC), Orivaldo da Farmacia (PRP), Marcos Veloso (PV) e Zito Adrien, secretário municipal de Planejamento. Wilson Kero Kero (PSL) e Xavier (PTC) também participaram da solenidade. (Com Assessoria)