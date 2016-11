CPI do MP requer ampliar objeto e deve prorrogar prazo por 180 dias

Em reunião fechada na tarde desta quinta (11), os membros da CPI do Ministério Público Estadual aprovaram requerimentos ampliando o objeto de investigação, e prorrogando o prazo para conclusão dos trabalhos, que estava previsto para o próximo dia 30.

Assessoria Reunião dos membros da CPI do MP, que decidem prorrogar prazo dos trabalhos

De acordo com o presidente da CPI, deputado Max Russi (PSB), o texto constitutivo da comissão limita a investigação apenas às supostas irregularidades na negociação das cartas de crédito emitidas a membros do MP e que, durante as auditorias, foram constatados atos que merecem maiores esclarecimentos.

“O objeto está muito restrito e diante de alguns atos e informações constatados pela equipe técnica, propomos ampliar a investigação às possíveis irregularidades no controle interno, pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), além de pagamentos indevidos de verbas salariais e indenizatórias”, explicou o parlamentar.

Max destacou ainda que em razão dessa restrição, algumas informações e documentos solicitados à Procuradoria Geral de Justiça foram negados. Em um dos ofícios, por exemplo, a PGJ responde que “a documentação deve guardar pertinência com o objeto da investigação da sobredita CPI, sob pena de tal requerimento afastar-se dos limites legais e constitucionais autorizadores dessa espécie de apuração”.

Prorrogação

Em razão da ampliação do objeto, a comissão aprovou também requerimento de prorrogação da CPI, estendendo os prazos dos trabalhos por mais 180 dias. Os dois requerimentos precisam ser aprovados em plenário, e devem ser sujeitos à votação já na próxima semana.

CPI

Apesar de ter sido constituída em novembro de 2015, a CPI iniciou os trabalhos efetivamente em fevereiro deste ano. Neste período foram ouvidas seis testemunhas, entre elas, auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE), servidores do departamento de gestão de pessoas e pagamentos da PGJ, e o procurador do Ministério Público de Contas do Estado. Também foi realizada auditoria interna nas dependências da Procuradoria Geral de Justiça. (Com Assessoria)