CPI do MPE e da Renúncia empacam com eleições; outras 2 são concluídas

Maurício Barbant/ALMT Deputados membros da CPI das Obras da Copa durante a entrega do relatório

As eleições paralisaram o andamento de duas das três CPIs ainda em funcionamento na Assembleia. A CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal e a CPI do MPE devem retomar as atividades na primeira semana de novembro, logo após a realização do segundo turno. Já a CPI dos Frigoríficos funcionou normalmente durante todo processo eleitoral.

A CPI das OSS e a CPI das Obras da Copa foram concluídas neste mês. O relatório da primeira foi aprovado no último dia 11 enquanto da outra deve ser apreciado no prazo de cinco sessões ordinárias a partir de 19 de outubro.

No primeiro turno, as CPIs paralisaram as atividades porque diversos deputados estavam disputando prefeituras ou tinham esposas envolvidas no processo eleitoral. Zé Carlos do Pátio (Solidariedade) venceu as eleições em Rondonópolis. Luciane Bezerra (PSB), esposa do deputado Oscar Bezerra (PSB), foi eleita prefeita de Juara. Já a mulher do deputado Max Russi (PSB), Andreia Wagner (PSB), foi derrotada na disputa em Jaciara.

A interrupção das atividades das CPIs, que tinham previsão de retomada em 10 de outubro, acabou se estendendo em vista de os deputados Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) estarem disputando o segundo turno na Capital.

CPIs

Presidida por Zé Carlos do Pátio, a CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal apura o prejuízo de aproximadamente R$ 500 milhões aos cofres do Estado através de incentivos fiscais e do regime especial, deve encerrar as atividades em 30 de novembro após diversas prorrogações e mais de um ano de funcionamento. No mesmo prazo deve encerrar a CPI do MPE, sob a presidência de Max Russi, que foi instalada em março deste ano, para investigar supostas irregularidades na emissão de cartas de crédito trabalhistas para membros do Ministério Público Estadual (MPE).

Já a CPI dos Frigoríficos, que tem como presidente Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), apura as causas do fechamento de plantas no Estado e os incentivos para o setor. Prorrogada por 180 dias, deve encerrar somente em março do ano que vem. Entretanto, os membros pretendem concluir o relatório final antes do prazo estipulado.

A Assembleia aprovou, em sessão ordinária no dia 11 , o relatório final da CPI das OSS. O deputado estadual Leonardo Albuquerque (PSD), que presidiu a CPI, destaca que o trabalhou investigativo constatou o desvio de R$ 300 milhões dos cofres públicos do Estado.

Presidida por Oscar Bezerra (PSB), a CPI das Obras da Copa encerrou as atividades nesta semana, apontado o desvio de mais de R$ 541 milhões dos cofres públicos. Sugere ainda o indiciamento de sete agentes políticos, 96 agentes públicos, 16 empresas privadas e sete consórcios de empresas.

Comissão pede indiciamento de 103 agentes e a devolução de R$ 541 mi