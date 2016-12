De olho no cargo de prefeito tampão, 5 articulam presidência da Câmara

Divulgação Leonardo Bortolin foi o vereador mais votado por Primavera com 1.175 votos

A disputa pela presidência da Câmara de Primavera do Leste promete ser acirrada, principalmente após a derrota do candidato eleito Getúlio Viana (PSB), no TSE. Em janeiro, um dos 15 vereadores eleitos vai assumir a gestão da prefeitura até a eleição suplementar, caso o socialista não consiga reverter a derrota no Pleno.

Acontece que Getúlio, mesmo com a candidatura sub judice, obteve 19.057 votos válidos na eleição realizada neste ano. O segundo colocado Dr. Paulo ficou com 10.636 da preferência dos eleitores. A legislação determina que, se o candidato indeferido obtiver mais de 50% dos votos e não conseguir reverter a inegibilidade, será realizada nova eleição. Até que isso ocorra, o presidente da Câmara assume.

Os principais postulantes ao cargo da Mesa Diretora são Leonardo Bortolin (PMDB), Kinha Juriti (PV), Paulo Márcio (DEM) e Luis Costa (PR), eleitos pela coligação que tinha como candidato à majoritária Dr. Paulo (PMDB).

Pelo lado do Getúlio, o principal postulante é Juarez da Loretta (PDT). Nos bastidores, haveria um sexto nome, da esposa do deputado estadual Zeca Viana (PDT) e cunhada de Getúlio, vereadora eleita Iva Viana, que também estaria disposta a entrar na briga pela Mesa Diretora, mas, por enquanto está afastada das articulações para cuidar do filho acidentado.

Antes da eleição da Mesa, que ocorre em 1ª de janeiro, vereadores tentaram alterar o regimento interno da Câmara, com objetivo de eleger o parlamentar mais votado na última eleição. Neste caso, a manobra beneficiaria Leonardo, que obteve 1.175 votos. O peemedebista, por sua vez, diz que ainda não pensa em disputar o cargo. “Não há candidato definido. Acho que tem que buscar um entendimento coletivo para não gerar um desgaste”, desconversa o parlamentar referindo-se aos últimos escândalos envolvendo vereadores.

Se Getúlio não conseguir reverter sua situação eleitoral, o seu irmão Zeca Viana já admite possibilidade de disputar o pleito. O pedetista afirma que busca nomes para concorrer, no entanto, não há um que consiga superá-lo.