Defesa diz que decisão do STF é eleitoreira e Taborelli vai recorrer

O deputado estadual Pery Taborelli (PSC) promete recorrer da decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinando o deferimento do registro de candidatura de Valdir Barranco (PT), que deve resultar na posse do petista na Assembleia. O recurso deve ser interposto na próxima semana.

O anuncio foi feito pelo advogado Marcelo Coelho, que patrocina a defesa de Taborelli. O parlamentar não compareceu na coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta (26), alegando agenda ligada à candidatura a prefeito de Várzea Grande.

Marcelo Coelho também alegou que Taborelli presta serviço relevante à sociedade através da peleja jurídica pela cadeira de deputado estadual. “O deputado Taborelli proporciona maior conhecimento sobre tão relevante tema que tem sido distorcido por seus adversários políticos na vã tentativa de ofuscar o brilho da candidatura a prefeito de Várzea Grande, que já nasceu vitoriosa”, afirma sem citar diretamente a prefeita Lucimar Campos (DEM), que busca a reeleição.

Ao garantir que Taborelli continua no exercício do mandato, Marcelo Coelho lembrou que a decisão monocrática de Luiz Fux foi motivada por sentença do próprio STF definindo que condenações no Tribunal de Contas não ensejam inelegibilidade. Afirma ainda que além do julgamento de contas, Barranco também é alvo de representação de natureza interna, irregularidades gravíssimas e gestão temerária. “Assim, o recorrente Valdir Barranco, condenado pelo Tribunal de Contas, não se apresenta cândido, limpo para ter deferido o registro da sua candidatura”, completou.

Por fim, Marcelo Coelho registrou que a Procuradoria Geral Eleitoral emitiu parecer contrário a Barranco. Entretanto, acabou contrariada pelo ministro Luiz Fux.

