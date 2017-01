Deputada pede vista a contas de Taques e LOA passa em 2ª votação

Ronaldo Mazza Deputados estaduais aprovaram, em segunda votação, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017

A deputada estadual Janaína Riva (PMDB) pediu vista pelo prazo de cinco dias, impedindo a apreciação das contas do governador Pedro Taques (PSDB). Com isso, a votação que deveria ter ocorrido hoje (11) à tarde será realizada somente em fevereiro após o retorno do recesso branco.

O balanço apresentado por Taques recebeu pareceres favoráveis do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do relator Zé Domingos Fraga (PSD), presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CEFAO). Ainda assim, Janaína Riva disse que pretende fazer análise minuciosa dos números.

“Confio plenamente no parecer do TCE, mas quero fazer a análise minuciosa. O Governo não consegue sequer pagar os servidores no prazo constitucional já que milhares de servidores não receberam no dia 10. Mato Grosso vive caos e não crise administrativa”, declarou Janaína Riva.

Os deputados ainda aprovaram as contas do TCE, no exercício 2015, quando o órgão fiscalizador era presidido pelo conselheiro Waldir Teis. Em votação secreta, foram registrados 12 votos a favor e apenas um contra. Os parlamentares acompanharam o parecer do relator na CEFAO, Silvano Amaral (PMDB).

LOA

Os deputados estaduais ainda aprovaram em segunda votação a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017. A peça prevê receita e fixa despesas no valor de R$ 18,5 bilhões. As prioridades para 2017 são os investimentos em Saúde, Educação e Segurança Pública.

A LOA de 2017 recebeu 314 emendas e 101 foram rejeitadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Entre elas, a emenda de autoria de Wancley Carvalho (PV) que garantia o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores do Estado.

A redação final da LDO de 2017 deve ser aprovada nesta quinta 912). A sessão foi marcada para 8h.