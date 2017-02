Deputado Adilton faz cirurgia em SP para retirada de tumor na próstata

Gilberto Leite/Rdnews Cirurgia do deputado Adilton Sachetti foi marcada em janeiro após exame dar positivo para maligno

O deputado federal Adilton Sachetti (PSB), ex-prefeito de Rondonópolis, foi submetido a uma cirurgia para retirada de tumor na próstata. O procedimento foi realizado na tarde desta sexta (3) no hospital São José, em São Paulo.

A informação foi publicada na página do deputado no Facebook. Segundo a nota, Adilton já está no quarto e se recuperando como o esperado.

A cirurgia foi marcada em janeiro. A assessoria do parlamentar informa que ele já fazia acompanhamento desde o início do ano passado quando percebeu que a próstata estava inchada, mas sem indicação de tumor. Em novembro, quando refez os exames, foi identificada a alteração. Ao fazer a biópsia, em dezembro, o resultado deu positivo para maligno.

A mulher de Adilton, Rose Sachetti, que também teve sérios problemas de saúde, está bem, segundo a assessoria do parlamentar, e cuidando de Adilton. Em 2015, ela descobriu que estava com leucemia.

Rose chegou a fazer campanha nas redes sociais à procurador de um doador de medula óssea. Ela mesma aderiu ao movimento, chegando a publicar mensagem em vídeo para aumentar o número de pessoas cadastradas como doadoras de medula óssea.

Rose encontrou o doador, foi submetida a transplante e, pouco tempo depois, anunciou que a cirurgia havia sido bem sucedida e ela já estava se recuperando.