Deputado confirma recursos para a Agricultura Familiar e asfaltar bairros

Assessoria Deputado Silvano Amaral com prefeita Rosana e vice-prefeito Gilson de Oliveira

O deputado Silvano Amaral (PMDB) se reuniu com a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), e o vice Gilson de Oliveira (PMDB) para discutir emendas que possam beneficiar os moradores da Gleba Mercedes por meio de projetos de incentivo a agricultura familiar. “Dentre os pedidos da prefeita Rosana, já estão definidos os recursos que serão investidos no assentamento da Gleba Mercedes” salientou o deputado. A reunião aconteceu na tarde dessa quinta (12),

O montante de R$ 300 mil será destinado a contratação de máquinas, que irão operar por mil horas na construção de tanques para a piscicultura. Segundo o deputado esses investimentos irão movimentar a economia de Sinop. “Os recursos estão bem adiantados, isso trará muitos benefícios para as famílias, vai fomentar a piscicultura, aumentar a renda e trazer qualidade de vida para elas”, afirmou.

Outro assunto discutido durante o encontro foi a entrega de 250 títulos de propriedades para os moradores do assentamento. Os trâmites com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) já foram acertados e estão previstos para serem entregues em 18 de fevereiro.

A republicana destacou o apoio do deputado durante sua campanha e disse que, agora juntos, irão trabalhar para beneficiar a população sinopense. “O Silvano sempre nos representou e está trazendo novidades de apoio à nossa administração, trazendo incentivo a piscicultura e recursos para a capa asfáltica”, enfatizou Rosana.

Nos bairros que ainda não foram contemplados com o asfalto, será construído com recursos viabilizados pelo deputado. Cerca de R$ 2 milhões serão destinados para as obras. “A meta é a universalização de 100% da pavimentação urbana da cidade e, com a disposição da prefeitura, nós iremos avançar ainda mais”, concluiu o peemedebista.