Deputado diz que Fethab tem artigos que travam fundo e quer substitutivo

JLSiqueira/ALMT Para Zé Domingos, prestar conta do recurso do novo Fethab torna inviável o udo dos recursos pelos municípios porque trava os trabalhos; deputado diz que prefeituras prestam contas ao TCE e Câmaras

O deputado estadual Zé Domingos Fraga (PSD) considera que o projeto do Fethab 2, mensagem do Executivo que está tramitando na Assembleia, irá engessar os municípios em razão de artigos inseridos pelo governo sem discussão prévia, aos quais ele se refere como "submarinos", que chegam sem ser notados. “Havia expectativa muita grande acerca do Fethab, mas observamos os vários submarinos que o Estado colocou”, criticou em tom de decepção o social-democrata durante a sessão vespertina desta terça (13) na Assembleia.

Para o parlamentar, o fato de os municípios terem que prestar contas acerca do recurso do novo Fethab torna inviável a utilização dos recursos porque trava os trabalhos. Zé Domingos pontua que as prefeituras já prestam contas ao TCE e às Câmaras. “O Governo propõe ainda que o município apresente plano de trabalho. Se é recurso do município, está em lei, pra que plano? Como se, para receber 25% do ICMS, fosse preciso fazer plano de trabalho. É repasse constitucional”, compara.

Outra crítica ao projeto foi acerca da retirada do artigo que estabelece como obrigação que o Estado arque com os custos de pontes acima de 12 metros. “Os municípios pequenos não têm condições, praticamente vivem do Fethab e isso faz com que peguem pouco do Fethab”, salienta o deputado justificando que até se pode estabelecer critérios, mas com diálogo.

Caso os “submarinos” não sejam retirados do projeto, Zé Domingos ameaça fazer emendas e até um substitutivo integral ao Fethab 2. “Aquilo que não foi combinado passa ser objeto estranho. Submarino. Tem que suprimir isso”, defende.

Nesse sentido, o deputado estadual Zeca Viana (PDT) criticou o fato de o recurso arrecadado pelo Fethab ir para a conta única do Estado. Segundo ele, é preciso que o dinheiro seja destinado a uma associação da região onde vai acontecer a obra. “Inaceitável, o produtor vai pagar R$ 2 do saco de soja só de Fethab para vir pra conta única e o governo gastar da forma que quiser. Inclusive, vamos trabalhar a possibilidade de não ir para a conta do Governo, ficar na região onde for arrecadado, na conta de uma associação”, sugere.

Fethab 2

A proposta prevê que sejam confirmadas, para os próximos anos, as altas das alíquotas que incidem nas commodities (soja, algodão e gado em pé). O setor produtivo apoiou integralmente a proposta do Executivo para aumentar a contribuição, aprovada por unanimidade da reunião do Conselho do Fethab realizada no último dia 10.

A mensagem prevê também que até 25% da arrecadação estimada de R$ 700 milhões seja investida em obras sociais nas áreas da Saúde, Segurança e Educação. Com isso, serão viabilizadas construções ou reformas de hospitais, delegacias e escolas.

LDO

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) Zeca Viana pediu vista da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). A peça volta a ser discutida na sessão da próxima quinta (15). Na semana passada, a deputada estadual Janaina Riva (PMDB) apresentou emenda obrigando o Estado a pagar a Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores no ano que vem.