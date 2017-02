Deputado diz que saudade que país sente de Lula reflete nas pesquisas

Ronaldo Mazza-ALMT Para Barranco, foi no Governo Lula que país viveu momento de respeito perante a economia mundial

Em discurso na Tribuna da Assembleia, o deputado estadual Valdir Barranco (PT) garante que a população está com saudade do ex-presidente Lula. Esse sentimento, segundo o petista, foi demonstrado na pesquisa CNT/MDA, na qual o ex-presidente aparece em primeiro lugar nas intenções de voto para presidente da República em 2018. “Saudade é uma coisa que só temos por algo que foi bom, ninguém sente saudade do que foi ruim”, declara Barranco durante a sessão desta quinta (16).

Conforme o levantamento divulgado na revista Carta Capital, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada. Nos seis cenários imaginados pela pesquisa para o segundo turno, o petista aparece em três e lidera todas com alcance de pelo menos 30%.

Para Barranco, o crescimento na pesquisa é reflexo dos oito anos da Gestão Lula (2003-2010) à frente do Palácio do Planalto. Conforme o deputado, foi nesse período que o país viveu momento de respeito perante a economia mundial. “Não é a toa que ele deixou o país com recorde de aprovação 87%. Por mais que haja perseguição da mídia conservadora, dos que querem que o país caiba na palma da mão de poucos, a saudade aumenta a cada dia e vai continuar crescendo nas pesquisas”, sustenta.

O parlamentar elencou, ainda, alguns projetos desenvolvidos para a população mais pobre, como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e ampliação de universidades e vagas. “Chamam o Lula de analfabeto, mas foi o único que investiu em universidade, fez revolução oportunizando o filho do pedreiro a tornar-se engenheiro. Hojem vemos retrocesso em que os filhos dos engenheiros correm risco de se tornarem pedreiros”, sustenta.

O discurso de Barranco recebeu apoio do correligionário Alan Kardec (PT), que presidia a sessão naquele momento. Por outro lado, o deputado Pedro Satélite (PSD) criticou a manifestação petista. Classificou o discurso como “é querer defender o indefensável”, pontuou.