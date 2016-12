Deputado é absolvido de crime, tem R$ 24 mil de volta e critica a Justiça

Ronaldo Mazza-ALMT Deputado Mauro Savi é inocentado de suposto caixa 2 e recebe dinheiro de volta

O deputado Mauro Savi (PSB) declarou na Tribuna da Assembleia, nessa quarta (14), que foi inocentado no caso da abordagem policial que resultou na sua condução até a Polícia Federal de Sinop, após ser encontrado com materiais de campanha de Dilceu Rossato (PSB) e mais de R$ 24 mil, em espécie, o que caracterizaria caixa dois. “Fiquei 60 dias na mídia e agora sou inocentado. Peguei o dinheiro de volta, sem juros, inclusive. Tenho que cobrar juros. Eu pergunto e aí, como é que fica?”, questionou.

A informação foi confirmada pelo delegado da PF de Sinop, Gabriel Costa de Jesus. A unidade recebeu um ofício do Tribunal Regional Eleitoral determinando a restituição dos valores apreendidos, o que foi atendido.

Em setembro, Savi foi abordado durante uma fiscalização de rotina, por equipes da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-163, próximo a Sorriso, e conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos à Polícia Federal de Sinop.

Segundo o chefe da PRF de Sorriso, inspetor Evandro Mesquita, Mauro Savi teria dito que o dinheiro seria recursos de campanha. O deputado, por sua vez, negou a declaração e afirmou que se tratava de seu salário de parlamentar para despesas pessoais. “Como eu estou cobrindo campanha no Estado inteiro e como não tenho cheque, eu faço saque todo mês, isso não é de hoje”, explicou à época.

O parlamentar declarou ter sido alvo de uma armação e prometeu processar os policiais. Savi ainda acusou o inspetor de abuso de poder, pois o policial teria envolvimento com a campanha de Ari Lafim, adversário de Rossato.

Na Assembleia, o parlamentar disse que possuía um extrato junto com a pasta e os documentos do material de campanha, quando foi abordado. Citou ainda a história de um amigo, que possuía cerca de 40 mil hectares de uma propriedade que cercava uma aldeia indígena. “E alguém aqui do Ministério Público escreveu que ele tinha tirado madeira dos índios e que tinha morrido índio. Ele perdeu fazenda, embargou todas as terras dele, mandou embora 200 e poucos funcionários, foi preso, separou da esposa, a irmã separou dele, faliu, e agora ele é inocente. Eu pergunto, e aí como é que fica?”, indagou.

Em seguida, comentou sobre outro amigo de Itaúba, que também foi preso “e de tristeza perdeu seu pai”. “Indiciamento por suposição, prisão porque eu acho que. Tomara que esteja certo. Agora, se não estiver certo também tem que ser penalizado. Você não pode acabar com um empresário, uma família, um ser humano porque supostamente você acha que ele tem culpa”, criticou.

Por fim, disse que o “ônus da prova tem que dar para quem acusa, mas se inverteu os valores”. Destacou que onde for chamado comparece e responde sem nenhum problema. O deputado reclamou que ainda estão tentando lhe indiciar. “Eu queria só perguntar para essas pessoas (juízes etc) que hoje estão deflagrando prisões e que já fizeram no passado e hoje as pessoas são inocentes: e aí, como é que fica? Compulsoriamente se aposenta e mantêm R$ 60, R$ 70, R$ 80 mil por mês. E eu nem o FAP não peguei. E espero não precisar dele”, concluiu.

