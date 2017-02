Deputado fala em sangria a Poderes e defende taxação ao agronegócio

Gilberto Leite Vice-líder do Governo, deputado Leonardo Albuquerque defende, no RDTV, debate franco sobre RGA

O vice-líder do governo na Assembleia, deputado estadual Leonardo Albuquerque (PSD), sustenta que a sangria que ocorre com Executivo, em razão da crise econômica, seja estendida aos demais poderes, Legislativo e Judiciário. “A crise é de todos, não adiante achar que é apenas do Estado. Ela (crise) é daqueles que trabalham no setor privado, Judiciário, Legislativo, comerciante, industriário. Não podemos sacrificar só o Executivo”, sustenta em visita à sede do e em entrevista ao Rdtv.

O parlamentar não descarta, ainda, até uma forma do agronegócio, setor responsável por mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso, também ajudar a sair da crise. “Se é para sangrar todos tem que sangrar. Existe uma pressão da população, a sociedade não aguenta mais, quer limite de gasto, isso é geral. Existe pressão federal. Não posso gastar mais do que arrecado”, salienta.

Uma das propostas para responder à crise, é a PEC que limita os gastos públicos. Leonardo explica que essa medida e outros projetos devem ser encaminhados à Assembleia na semana que vem. A definição foi feita em reunião realizada ontem (8), entre o deputado e o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques.

O vice-líder defende, ainda, que o governo faça um debate franco e aberto com as categorias do funcionalismo público para que se evite os desgastes do ano passado, quando o Fórum Sindical – representante de 32 categorias – determinou greve geral em razão do não pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA). “Cada vez mais, em tempo de dificuldade, a discussão, o diálogo precisa vir. Serão necessárias medidas de contenção de despesas. Temos que analisar a melhor forma de enfrentar a crise”, avalia.

A PEC do Teto é uma exigência do governo federal para que os Estados recebam parte da multa da repatriação de ativos no exterior. Ao todo, são mais de R$ 5 bilhões que podem render às unidades federativas.

Poderes

O Executivo deve duas parcelas do duodécimo à Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público e TCE. Em reunião com o governador, as instituições pediram que, das duas parcelas atrasadas, uma seja paga imediatamente, de forma integral, e somente a segunda parcela em atraso seja dividida em 8 vezes. O total da dívida com os Poderes, segundo o governo, é de cerca de R$ 160 milhões, incluindo o excesso de arrecadação.