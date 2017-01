Deputado quer destinar R$ 400 mil de emenda para Carnaval de Cuiabá

Tchélo Figueiredo Deputado Guilherme Maluf e prefeito Emanuel Pinheiro

O deputado Guilherme Maluf (PSDB) vai destinar R$ 400 mil de emenda parlamentar para o carnaval de Cuiabá. O tucano se reuniu ontem (11) com o prefeito Emanuel Pinheiro, no Palácio Alencastro, para avaliar a destinação do recurso para auxiliar a Prefeitura de Cuiabá na realização das tradicionais comemorações carnavalescas.

“É uma visita importante, que consequentemente beneficia a população cuiabana, em razão do trabalho conjunto dos seus representantes no legislativo e no executivo”, afirmou o prefeito.

Para Guilherme Maluf, o recurso de cerca de R$ 400 mil para o carnaval tradicional é um mecanismo para estimular o turismo local e movimentar a economia da cidade. “Esta é uma emenda justa e vamos sensibilizar o Governo do Estado, para que a prefeitura possa devolver à cidade aquilo que sempre foi o símbolo das famílias cuiabanas, que cresceram em meio à alegria dessas festividades”, concluiu. (Com Assessoria)