Deputado representou no MPE sobre irregularidades do Posto Marmeleiro

JL Siqueira Zeca questiona argumento de serviço contínuo da Marmeleiro, motivo da contratação emergencial

O deputado estadual Zeca Viana (PDT) representou em março de 2016 junto ao Ministério Público Estadual (MPE) sobre o contrato emergencial de fornecimento de combustíveis ao Governo Pedro Taques (PSDB), no valor de R$ 41 milhões, com Marmeleiro Auto Posto. A empresa é alvo da 5ª fase da Operação Sodoma da Polícia Civil, deflagrada nessa terça (14).

Na avaliação de Zeca, fica comprovado no caso da Marmeleiro que empresas transitam no poder público e obtêm contratos por meios obscuros, independente dos governos. “Mais uma vez fica comprovado que empresas que obtinham vantagens por fraudes em contratos no governo Silval, continuam a serem beneficiadas com contratos no Governo atual”, avalia o pedetista, ressaltando que governo atual continua a prática irregular e suspeita com o dinheiro público do governo passado.

Zeca também questiona a argumentação do governo, de serviço contínuo prestado pela empresa Marmeleiro, motivo da contratação emergencial e dispensa de licitação. “Não prevalece esse argumento, porque não tem base legal, e porque a administração teve 12 meses para realização de procedimento licitatório. Portanto, não houve emergência configurada, pois a própria administração pública deu causa ao ocorrido”, completou.

Representação no MPE

Na representação protocolada em março de 2016, Zeca Viana solicitava tomada de providências, por “ato, em tese, de improbidade administrativa”, em função do contrato de R$ 41 milhões firmado pelo Governo com dispensa de licitação número 007/2015, da Secretaria Estadual de Cidades (Secid).

Antes desse ato, o governador suspendeu o processo licitatório 030/2015 que estava em andamento. Em maio de 2016, o MPE instaurou inquérito civil público para investigar irregularidades no contrato entre a empresa e o Governo, com dispensa de licitação.

Após a representação de Zeca Viana, o Governo contratou em junho de 2016 a Prime Consultoria e Assessoria para gerenciamento e controle de fornecimento de combustível.

A empresa Marmeleiro Auto Posto era prestadora de serviço no primeiro ano do Governo Pedro Taques, em 2015, com o contrato 034/2014, e a gestão atual fez pagamento à empresa durante a execução orçamentária de 2015.