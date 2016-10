Deputado tenta impedir horário de verão em MT, mas iniciativa fracassa

Gilberto Leite/Rdnews Por meio do ofício, Galli lembrou que o consumo de energia no Estado está abaixo da média nacional

O deputado federal licenciado Victório Galli (PSC) encaminhou ofício ao governador Pedro Taques (PSDB) propondo que Mato Grosso não adote o horário de verão para 2016, que começa oficialmente no próximo domingo (16). Entretanto, a iniciativa não surtiu nenhum efeito.

O horário de verão é instituído por decreto do presidente da República. Por isso, o governador nada pode fazer em relação à medida para economizar energia.

Neste domingo (09), o governo federal divulgou matéria reafirmando que o horário de verão gera ganho de R$ 147,5 milhões ao país. O texto inclui Mato Grosso na lista de estados que adotarão o novo horário (veja aqui).

Em 2015, Galli buscou informações sobre o tema e destacou que não há necessidade de adiantar os relógios em Mato Grosso. Além disso, sugeriu ao Governo do Estado que realizasse consulta popular sobre horário de verão, já que envolve questões econômicas e de segurança pública.

Galli ressalta que em consulta popular realizada na Bahia, 80% dos baianos se mostraram contrários a adesão ao horário de verão. E, em pesquisa realizada em Mato Grosso, no ano de 2015, foi apontada que a maioria dos mato-grossenses também é contra a medida.

Ofício

Por meio do ofício, Galli lembrou que o consumo de Mato Grosso está abaixo da média nacional. Além disso, há preocupação com a segurança das pessoas que saem muito cedo para escola ou trabalho.

O deputado do PSC ainda reconhece que o país passa por uma crise no setor de energia elétrica, e que, tecnicamente, o horário de verão gera certa economia no consumo. No entanto, questiona se vale mesmo o sacrifício das pessoas, essa mudança de hábitos.

Em Mato Grosso, no período do horário de verão em 2015, a economia foi na ordem de 4,64%, compreendendo o horário das 18h às 21h. A Energisa Mato Grosso apontou uma economia de 0,85% no consumo na edição 2015/2016.

O parlamentar sugere, se o Governo compreender necessário, que seja realizada uma consulta popular pelas redes sociais e site do Governo, ou mesmo numa parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com urnas eletrônicas nos municípios.

“Estamos andando para trás, este método foi criado em 1931 e desde 1985 tem sido aplicado a determinados estados ano após ano. Precisamos incentivar o uso de energia solar, diminuir impostos sobre produtos como placas solares e lâmpadas LED, buscar meios modernos para diminuir o consumo de energia. Precisamos olhar para frente”, destacou.