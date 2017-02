Deputados aprovam e engenheira Gisela Rios assume diretoria na Ager

Fablicio Rodrigues Engenheira Gisela Rios foi aprovada por unanimidade pelos 14 deputados na sessão extraordinária

Após indicação do governador Pedro Taques (PSDB), a engenheira Gisela Auxiliadora de Almeida Rias recebeu o aval dos deputados estaduais, em sabatina realizada nesta quinta (16) na Assembleia, para assumir a Diretoria Reguladora de Energia e Saneamento da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT). A engenheira foi aprovada por unanimidade pelos 14 deputados estaduais presentes na sessão extraordinária convocada com a finalidade de apreciar o nome da nova diretora.

O deputado estadual Pedro Satélite (PSD) hipotecou apoio a Gisela e pediu harmonia e união entre os trabalhadores da autarquia. “É preciso trabalhar em conjunto, diante da deficiência de funcionários que se tem", disse.

Falando pela oposição, a deputado estadual Janaina Riva (PMDB) declarou que não havia motivos para reprovar a indicação. “A sabatina mostrou que Gisela reúne todos os requisitos para ocupar o cargo. Por isso, encaminho o voto favorável à indicação”, pontuou a peemedebista.

Reestruturação e concurso

A Ager-MT passa por um momento de reestruturação, com a possibilidade de abertura de concurso público e mudança da sede física para o Centro Político Administrativo. Os assuntos foram abordados durante a primeira visita oficial de um governador à autarquia, criada há 18 anos. Em 23 de janeiro, Taques disse que a realização de concurso faz parte do plano de reestruturação da Ager, onde 90% dos servidores são comissionados.

Ao lado do presidente da Ager Eduardo Moura (PSD), o governador propôs uma melhoria quantitativa e qualitativa. Também prometeu ajudar no projeto de criação da nova sede.

Atribuições

Compete à Ager controlar e fiscalizar, bem como, se for o caso, normatizar, padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços públicos delegados em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo do Estado de Mato Grosso, suas autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial: saneamento; rodovias; portos e hidrovias; transporte intermunicipal de passageiros; distribuição de gás canalizado; energia elétrica; telecomunicações. (Com Assessoria)