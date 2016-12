Deputados aprovam LDO de R$ 17,5 bi, sem emenda para garantir a RGA

Marcos Lopes/ALMT LDO foi aprovada sem emenda da RGA e com rejeição de 28 das 106 emendas feitas pelos deputados

Os deputados aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO 2017), em segunda votação, na sessão extraordinária, na tarde desta terça (20). A polêmica ficou por conta da emenda 100 da deputada estadual Janaina Riva (PMDB), que previa orçamento para chamamento dos aprovados no concurso do Detran.

A peemedebista pediu destaque da emenda, uma vez que a mesma foi rejeitada na Comissão de Fiscalização Orçamentária. “Essa emenda era um acordo da classe com o governador Pedro Taques (PSDB) na última paralisação dos servidores do Detran”, explica a deputada em plenário.

Nesse sentido, o deputado Valdir Barranco (PT) elogiou a iniciativa da deputada e afirmou que a convocação dos concursados irá trazer mais receita ao Estado, uma vez que são da área de fiscalização.

No entanto, por orientação do líder do governo, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) a emenda foi rejeitada por 10 votos a 5.

Diante disso, os servidores do Detran vaiaram os deputados contrários. O clima esquentou quando o primeiro secretário Ondanir Bortolini (PSD) bateu boca com os presentes na galeria, logo os deputados apaziguaram a situação e levaram o social-democrata para longe dos servidores.

RGA

A LDO foi aprovada sem emenda para a Revisão Geral Anual (RGA) e com rejeição de 28 das 106 emendas propostas pelos deputados. Após a deputada Janaina apresentar emenda que prevê a integralidade do pagamento, servidores optaram por ficar com a original, prevista pelo governo.

No último dia 14, após pedir vista ao projeto, o deputado estadual Zeca Viana (PDT) devolveu a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) sem alteração para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O intuito do pedetista de articular aprovação da emenda de Janaina. Zeca havia articulado com o Fórum Sindical – composto por 32 categorias do funcionalismo público - a manutenção da proposta original da RGA, uma vez que a emenda da deputada, que obrigava o pagamento integral, tinha sido rejeitada na CCJ.

Trâmite

Em maio, o governo encaminhou à Assembleia a proposta da LDO para 2017 com previsão de que Mato Grosso tenha receita total superior a R$ 17,5 bilhões e despesas primárias de pouco mais de R$ 16 bilhões no próximo ano.

Se confirmada a previsão de receita, haverá aumento de 5,43% em relação ao Orçamento de 2016, que é de R$ 16,5 bilhões.

A projeção de receita contida na LDO é de R$ 17,5 bilhões, mas a Lei Orçamentária Anual (LOA-2017) fixa o valor em R$ 18,4 bilhões. A arrecadação prevista com o ICMS é de R$ 9,1 bilhões, maior 9,85%, que a de 2016, de R$ 8,3 milhões.