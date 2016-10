Deputados atacam Paulo, cobram respeito a Janaina; Maluf respalda

O chefe da Casa Civil Paulo Taques foi duramente criticado na Assembleia, na sessão vespertina dessa quarta (26), por conta dos ataques contra a deputada estadual Janaína Riva (PMDB) proferidos ontem. Além da peemedebista, os deputados estaduais Zeca Viana (PDT) e Valdir Barranco (PT) cobraram postura do secretário e ressaltaram que deve respeito aos parlamentares eleitos pelo voto popular.

JLSiqueira/ALMT Valdir Barranco toma a palavra para defender a colega deputada Janaína Riva

As criticas de Janaina, Zeca e Barranco a Paulo Taques foram avalizadas pelo presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB). “Quero expressar meu apoio a deputada Janaina Riva e cobrar o devido respeito que todos os deputados estaduais merecem”, enfatizou o tucano, que integra a base governista, destacando que os ânimos estão acirrados por causa do segundo turno das eleições.

A polêmica teve início quando Janaina afirmou que a Era Taques chegou ao fim por conta dos atrasos nos repasses da saúde. A parlamentar, que apoia Emanuel Pinheiro (PMDB) para prefeito de Cuiabá, ainda defendeu o afastamento do secretário estadual de Segurança Pública Rogers Jarbas pelo governador Pedro Taques (PSDB) por conta do apoio declarado ao adversário Wilson Santos (PSDB).

Para rebater, Paulo Taques diz que a parlamentar nunca tomou providência formal das ameaças que faz na tribuna e usa o espaço para fazer "ataques mentirosos, levianos, cuja profundidade política é similar à profundidade de um pires". Disse ainda que a parlamentar usa a tribuna como extensão de suas redes sociais. "A deputada precisa parar de usar a tribuna como se fosse extensão da sua penteadeira, do seu tocador. Ali é ambiente do povo, democrático", disparou.

Em reação, Janaina usou a tribuna para pedir a solidariedade dos deputados estaduais. Ressaltou também que tem legitimidade para fazer cobranças ao Governo do Estado porque foi eleita, ao contrário de Paulo Taques, que é nomeado pelo governador. “Não aceito ser desrespeitada pelo Taques genérico, que não tem votos. Se ele pelo menos for eleito síndico do condomínio onde mora, terá meu respeito. Concorreu duas vezes na OAB e foi derrotado porque não tem credibilidade na classe. Perdeu a eleição para grão-mestre da maçonaria”, lembrou.

Já Zeca usou a ironia e sugeriu que Paulo Taques seja substituído por Eder Moraes, que deixou o sistema prisional na noite de terça (25). “Eder era mais educado no trato com as pessoas. No outro quesito, os dois são iguais”, pontuou se referindo aos supostos esquemas de corrupção em que o ex-secretário de Estado está envolvido.

Valdir Barranco acusou Paulo Taques de misógino (que tem repulsa, desprezo ou ódio contra às mulheres). “Misoginia é uma prática deplorável. O desrespeito a deputada Janaina e a todas as mulheres não pode ser tolerado”, concluiu.

