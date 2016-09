Deputados de MT comparecem a sessão e votam cassação de Cunha

TV Câmara Único que não vota é o presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia previsto na regimento

Os oito deputados que fazem parte da bancada de Mato Grosso votaram favoráveis à cassação do mandato do ex-presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O peemedebista é acusado de ter mentido em depoimento espontâneo à CPI da Petrobras, em maio de 2015, quando disse não ter contas no exterior. A votação fez com que o grupo “se unisse”, ao contrário do que aconteceu com o impeachment de Dilma Rousseff (PT) quando dois deputados votaram contra o impedimento da petista.

Nem mesmo os correligionários de Cunha, Carlos Bezerra e Valtenir Pereira, foram contrários à cassação. Bezerra até tentou “ajudar” Cunha na Comissão de Constituição e Justiça quando foi favorável a relatório que pedia a volta do processo para nova votação no Conselho de Ética, mas a maioria dos membros foi contrária ao parecer que representava voltar à estaca zero. Valtenir também é da CCJ, mas foi contra o relatório.

Dos deputados eleitos, somente Victório Galli (PSC) não compareceu já que está de licença e em seu lugar legisla Tampinha (PSD), que votou também favorável à cassação. Contudo, Galli já havia manifestado que votaria a favor da cassação, mesmo sendo simpático à gestão de Cunha. Tampinha também participou do processo do impeachment só que à época estava no lugar de Ezequiel Fonseca (PP).

Eduardo Cunha foi cassado por 450 votos favorários, 10 contrários e 9 abstenções, o presidente Rodrigo Maia não vota. Dos 513 parlamentares, 43 faltaram à sessão. Os dez deputados que votaram contra a cassação de Cunha foram Carlos Marun (PMDB-MS); Paulo Pereira da Silva (SD-SP); Marco Feliciano (PSC-SP); Carlos Andrade (PHS-RR); Jozi Araújo (PTN-AP); Júlia Marinho (PSC-PA); Wellington (PR-PB); Arthur Lira (PP-AL); João Carlos Bacelar (PR-BA); e Dâmina Pereira (PSL-MG).

As nove abstenções ficaram com Laerte Bessa (PR-DF); Rôney Nemer (PP-DF); Alfredo Kaefer (PSL-PR); Nelson Meurer (PP-PR); Alberto Filho (PMDB-MA); André Moura (PSC-SE); Delegado Edson Moreira (PR-MG); Mauro Lopes (PMDB-MG); Saraiva Felipe (PMDB-MG).

Com o resultado, Cunha fica inelegível até 2026. Ele é o sétimo deputado a ter o mandato cassado desde a criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em 2001.

Cunha esteve afastado das funções de deputado federal desde maio deste ano, assim como da presidência da Casa até 7 de julho, quando renunciou a este cargo.

Veja abaixo lista dos deputados de Mato Grosso que compareceram à sessão e votaram pela cassação.