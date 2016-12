Deputados ingressam com ação de improbidade contra Maluf e Nininho

Marcos Lopes/AL Segundo deputado Zeca Viana, cabe à Mesa Diretora a função de cobrar o repasse constitucional

Os deputados estaduais da oposição Zeca Viana (PDT), Janaina Riva (PMDB) e Valdir Barranco (PT) ingressaram com ação de improbidade administrativa contra o presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB) e o primeiro secretário Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD). “Ação inédita neste parlamento diante da omissão do nosso presidente e do primeiro secretário acerca dos repasses do duodécimo”, dispara o pedetista durante a sessão desta quinta (1º de dezembro).

Segundo Zeca, caberia à Mesa Diretora exercer a função de cobrar o repasse constitucional. “Como não agiram, nós estamos ingressando com esse processo onde ele (Maluf) e o primeiro secretário devem responder pelos seus atos”, ressalta o parlamentar acrescentando que ação deve ser proposta nesta sexta (2).

Sobre a ação dos deputados de oposição, a Assembleia divulgou nota para esclarecer que "nega que esteja sendo omissa em relação aos repasses do duodécimo pelo Governo do Estado", Prova disso, conforme trecho da Nota, "é que tem promovido diálogos constantes com os outros poderes, além do Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE)".

A Nota, assinada pela Mesa Diretora, sustenta que o "objetivo da Assembleia Legislativa, assim como dos demais poderes, é de resolver a questão. Porém, entende a situação financeira do Estado e do país, e acredita que a melhor condução neste momento é por meio do diálogo".

A Assembleia esclarece, ainda, que existe um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que foi assinado com os poderes constituídos e por uma questão financeira, não foi cumprido pelo Governo do Estado, mas afirma que já é uma ação da Mesa Diretora para garantir os repasses.

Segundo o comunicado, a Assembleia "não vai se furtar, se necessário, a tomar outras medidas para se precaver e garantir o repasse do duodécimo".

Repasse

O Governo do Estado, que já anunciou que fará o repasse do duodécimo aos Poderes e órgãos autônomos somente em 05 de dezembro, deve R$ 68 milhões para a Assembleia.

Ao , Maluf já havia afirmado que nos próximos dias deve se reunir com presidente eleito Eduardo Botelho (PSB) e os secretários de Estado Paulo Taques (Casa Civil), Seneri Paludo (Fazenda) e Gustavo Oliveira (Planejamento) para debater a regularização da situação até 1º de fevereiro quando encerra a atual gestão da Assembleia.

Maluf cobra do Executivo repasse de R$ 68 milhões, mas descarta enxugamento na AL

Salários

O calendário de pagamento dos servidores da Assembleia também sofreu alteração devido ao atraso no repasse do duodécimo pelo Poder Executivo. Com isso, os salários devem ser depositados até 10 de dezembro.