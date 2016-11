Deputados reassumem as cadeiras e se preparam para votação da LDO

Arquivo Rdnews Emanuel venceu Wilson na disputa à prefeitura de Cuiabá; ambos se licenciaram durante a campanha

Passado o período eleitoral, os deputados estaduais Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) reassumem as cadeiras na Assembleia. Os dois parlamentares disputaram a Prefeitura de Cuiabá e estavam licenciados do cargo durante a campanha. O deputado José Carlos do Pátio (Solidariedade), eleito prefeito de Rondonópolis, não se afastou em nenhum momento durante as eleições.

Derrotado nas urnas, Wilson se reuniu com a equipe de seu gabinete e anunciou o retorno às sessões a partir da próxima semana. Já o vencedor Emanuel ainda não oficializou a data de retorno, mas, de acordo com a assessoria, o prefeito eleito para governar a Capital entre 2017 a 2020 reassume seu posto a partir de 14 de novembro.

Entre as pautas a serem votadas pelo Poder Legislativo, ainda este ano, estão a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2017 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017. Os dois projetos estão em tramitação e são responsáveis por destinar os recursos previstos para o próximo ano. A LDO já passou por duas audiências públicas e foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A previsão é de que seja votada nas próximas semanas. A LOA depende da aprovação da LDO para ser apreciada.

De acordo com o chefe de gabinete Wilson, Arnaldo Lima, o deputado procurou se interar do andamento dos dois projetos e estará apto para votar ou propor alterações na próxima sessão. Com o retorno, o suplente Jajah Neves (PSDB) se afasta do posto assumido no período eleitoral.

A cadeira de Emanuel Pinheiro não foi ocupada durante o período de 30 dias em que se manteve licenciado. Segundo informações repassadas pela assessoria do deputado, Pinheiro retorna para Assembleia e fica até dezembro, quando renuncia ao cargo para assumir a prefeitura de Cuiabá.

Na vaga deixada por Emanuel Pinheiro, deverá assumir o segundo suplente Allan Kardec (PT). O primeiro suplente, Altir Peruzzo (PT), foi eleito prefeito de Juína e por isso não deverá tomar posse. No lugar de Zé Carlos do Pátio, eleito em Rondonópolis, assumirá como deputado estadual Adalto de Freitas, o Daltinho (Solidariedade), a partir de janeiro de 2017. (Com Assessoria)