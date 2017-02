Deputados suspendem sessões por 19 dias; servidores mantém serviços

Maurício Barbant Presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (PSB) diz que plenário está passando por manutenção

Os deputados estaduais, que encerraram as atividades na última quinta (16), ficarão em recesso branco até 7 de março, quando as reuniões deliberativas serão retomadas. Apesar de não realizar as sessões ordinárias, os servidores do Legislativo trabalharão normalmente com exceção do feriado de carnaval.

A folga estendida dos deputados estaduais foi anunciada pelo presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (PSB) ao término da sessão extraordinária que sabatinou a indicada pelo governador Pedro Taques (PSDB) para o cargo de diretora da Ager, a engenheira Gisela Auxiliadora de Almeida Rios. O socialista justificou que o plenário não poderá ser utilizado nestes dias porque está passando por manutenção.

Segundo a assessoria de Botelho, a reforma será realizada na sala anexa ao Plenário Deputado Renê Barbour, onde funciona a Gerência de Atendimento ao Plenário, que será transferida para outro local. O espaço será transformado em sala de reuniões para os deputados estaduais conversarem entre eles ou com visitantes. O valor da reforma não foi divulgado.

O período de recesso branco deve ser aproveitado pelo Governo do Estado para chegar ao entendimento com os deputados estaduais sobre matérias polêmicas que devem ser enviadas ao Legislativo em março. A lista inclui PLC do Teto dos Gastos Públicos, Reforma Tributária e Reforma Administrativa.

Deputados aprovam e engenheira Gisela Rios assume diretoria na Ager