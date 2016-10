Deputados têm até 2ª para enviar emendas à LDO; RGA sem previsão

Os deputados da Assembleia têm até segunda (24) para apresentar emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Depois disso, já na terça (25), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) iniciará a votação da peça, durante reunião ordinária, às 14h.

O consenso do prazo de apresentação de emendas foi anunciado durante a segunda e última audiência púbica conjunta da CCJR e de Fiscalização e Acompanhamento das Execuções Orçamentárias (CFAEO), ontem (20).

Marcos Lopes/ALMT Deputados e secretário de Governo durante audiência sobre a LDO-2017 ontem

O debate contou com representantes do governo, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, sindicatos representativos dos servidores públicos estaduais, além dos deputados Zé Domingos Fraga e Sebastião Rezende. “Tivemos dois debates com a presença forte da sociedade civil organizada e temos a certeza que as sugestões apresentadas vão subsidiar emendas para aperfeiçoar a LDO”, disse Sebastião.

A secretária-adjunta de Orçamento da Seplan, Roberta de Castro Pinto Penna, apresentou a proposta relativa as metas da LDO para 2017. Disse que será dada prioridade às ações de governo em relação ao número e a capacidade real de realização que o governo buscará novas formas de financiamentos e que o Executivo elencou para 2017 cinco prioridades: saúde, segurança, educação, desenvolvimento urbano e infraestrutura logística. Estes dois últimos itens devem reforçar o desenvolvimento dos municípios, prioridade do governo Pedro Taques, segundo o secretário de Estado de Planejamento, Gustavo Oliveira.

Entre os questionamentos feitos, o principal tema do debate foi o Reajuste Geral Anual (RGA) que levou os sindicalistas presentes a reivindicarem do governo que assegure esse pagamento referente ao ano de 2017, já na LDO, para que depois seja fixado no orçamento. O secretário Gustavo Oliveira respondeu que o governo não pretende dar calote, mas o pagamento vai depender do comportamento financeiro do Estado em 2017. Por enquanto, a previsão é de saldar o RGA relativo ao ano de 2016.

Entre os compromissos admitidos por Oliveira, um responde a solicitação do deputado Zé Domingos Fraga, de revisar o orçamento a cada trimestre, observando o cumprimento de emendas para que elas sejam realmente executadas. Outro aspecto novo da LDO é relativo à liberação de execução de obras e foi sugerida por Sebastião Rezende: que as obras de construção só sejam liberadas após a apresentação do projeto total, incluindo os projetos de hidráulica, elétricos e outros necessários. “Não podemos mais admitir que obras sejam iniciadas sem o projeto total e pare no meio, por falta do projeto total”, defendeu Rezende.

A projeção de receita contida na LDO-2017, de acordo com a Seplan, é de R$ 17,5 bilhões. Mas a Lei Orçamentária Anual (LOA-2017) fixa o valor em R$ 18,4 bilhões. A arrecadação com o ICMS é de R$ 9,1 bilhões. A variação prevista do ICMS é maior 9,85%, para 2016, ou seja, de R$ 8,3 milhões.

A previsão do valor previsto para a renúncia decorrente de benefícios tributários na esfera estadual é da ordem de R$ 2,4 bilhões. Para 2016, a renúncia é de R$ 1 bilhão. Somente para o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic) e o Investe Indústria, a renúncia fiscal é da ordem de R$ 821 milhões. Já os serviços da dívida (juros mais amortização) é de R$ 1,3 bilhão.

Esta foi a segunda e última audiência pública para debater a LDO-2017. O presidente da CFAEO, Domingos Fraga, informou que a Assembleia deve votar o projeto da LDO-2017 até o final de outubro. O relator da LDO-2017 na CFAEO é o deputado Eduardo Botelho e na CCJR é o deputado Pedro Satélite. (Com Assessoria)