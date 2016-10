Diferente dos grandes polos, Sinop terá duas representantes na Câmara

Rdnews Professora Branca e Maria José da Saúde foram eleitas vereadoras por Sinop em 2 de outubro

Diferente o que ocorreu nas três maiores cidades do Estado, em Sinop duas mulheres foram eleitas vereadoras, o que significa uma representatividade de 14%, já que a Câmara conta com 15 cadeiras. As duas tem mais coisas em comum, são Maria’s e integram o grupo de situação que também elegeu Rosana Martinelli (PR) prefeita.

Servidora pública, Maria José da Saúde (PMDB) foi sexta mais votada com 1.611 votos e Maria do Socorro Pereira, a professora Branca (PR), recebeu a 13ª maior votação com 1.108. Na atual legislatura, não há vereadoras titulares, a mais recente participação feminina foi da suplente Neiva do Alvorada (PMDB).

Em todo o Estado, conforme dados da Justiça Eleitoral, foram eleitos 1.404 vereadores, sendo apenas 189 mulheres, uma representatividade de apenas 13% do total das Câmaras Municipais.

Dos Legislativos de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis - apenas um terá representação feminina na próxima legislatura. Em Várzea Grande, Gisa Barros (PSD) foi a segunda mais votada com 3.303 votos e será vereadora a partir de 2017.

A participação da mulher na política é imposta pela Legislação Eleitoral. De acordo com a Lei nº 9.504, em vigor desde 1997, ao menos 30% das vagas de candidatos devem ser destinadas às mulheres, no entanto, nem sempre os partidos cumprem a exigência e acabam colocando apenas para cumprir o que diz a Lei e essas "laranjas" nem chegam a fazer campanha para se eleger.

Estatística

Conforme o site do TRE, em Mato Grosso o eleitorado feminino é metade do total de eleitores, que são 2,2 milhões. As mulheres são 1,1 milhão. Delas, 220,4 mil estão em Cuiabá; 96,4 mil em Várzea Grande; e 75,8 mil em Rondonópolis.